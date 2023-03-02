文化禮金預計6月發放！史哲承諾同屆邊緣人一併納補助

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報告指出，3年疫情帶給台灣藝文相當大的影響，包括電影院上座率不佳，電影總票房砍半；各大藝文展演售票平台營收大幅下滑；3年來幾乎沒有大型戶外表演，偏鄉失去觀賞展演型藝文活動的機會；藝FUN券照顧不到演藝廳級演出，表演團體仍須振興協助等等。
文化部參酌文化產業現況，以「精準振興」為目標，提出振興計畫，預算總需求22.502億元，分為5大方案推動，包括擴大成年禮金發放7.502億元，以及產業精準振興、推動文化體驗、強化藝文平權、壯大藝術內容等4項方案共計15億元。
其中文化部原本在今（112）年度預算編列2億元，預計發放給18歲青年，每人1200點文化禮金，考量自疫情爆發，讓3屆熱血青春的18歲青年，不僅失去象徵成年的高中畢業典禮，更錯過了畢業旅行、校外教學等文化及社群體驗。所以，特別爭取再加發19至21歲每人1200點禮金，預計用於藝文展演、文化體驗、視聽娛樂、圖書出版及文創工藝等藝文消費折抵，同時藉由鼓勵看國片，帶動影視音產業振興。
產業精準振興為支持內容產業振興升級，實體書店、微型文創、區域文化產振興，帶動小型藝文消費產業復甦，其中18至21歲符合成年禮者，至獨立書店購書將加發購書禮金，並鼓勵縣市轄內書店串連辦理書展、書市、主題活動等，提振實體書店營運等。
立委黃國書詢問何時開始發放？2001年9月到12月出生的學子明明是同一屆、同樣被疫情影響，卻被排除在外，成為文化禮金邊緣人，是否能納入領取範圍？
史哲回應，因為有文化振興預算的加入，要等到整體預算確定通過，會努力在6月畢業季時發放，作為青年的畢業禮物；此次擴大發放是在匆促情況下爭取，當時是以年紀概念來思考，確實沒有想到要以畢業範圍來思考，才差了這4個月的青年，需要的經費約差8000萬左右，現在正在精算，「我們不該造成二次傷害，我們會來完成這4個月青年也能擴大適用」。
對於立委詢問文化禮金有無使用期限；鼓勵看國片，會加以限制嗎；差8000萬的經費從何而來？史哲說，會規定在1年內使用完畢；看電影方面限制只能看國片；當初規劃預算時，有考慮到使用率的問題，放寬抓到95%的領取率，但實際上領取會有落差，因此加入這4個月的青年，預算會剛好夠。
史哲在中場受訪指出，文化的預算永遠都太少，這次成年禮金從2億追加到9億多，將近10億，很感謝行政院長陳建仁快速明確的回應，立委們對於文化禮金的擴大都很支持，提出的問題也都「一針見血」。
史哲坦言，此次文化禮金的成功與否，關鍵在於非六都，從過去藝FUN券經驗來看，六都的實施狀況比較沒有問題。
他說，點數當然是一個很重要的經濟動能，但是他在供給面、在偏鄉非六都確實需要補強，所以他也特別和立委報告，整體經費除了文化禮金之外，另外有15億元將創造地方供給面，如在各地非六都的文化中心，從藝FUN券發放過程，看到民眾使用集中在連鎖書店，所以特別提出用於獨立書店的加碼。
關於立委提到是否對於街口、從小成長路邊的文具行，不要那麼嚴苛的限制？史哲說，政策上會寬予認列，作法上都希望彌補非六都的供給面問題，另外也會透過進入校園、戶外教學、公演來強化藝文平權，這次藝FUN券文化禮金也全面開放公有館舍的加入。