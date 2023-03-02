境外空汙來了！清淨機買哪台 家電達人教「關鍵3指標」
氣象達人彭啟明一早在FB上提醒有境外空氣污染物移入，敏感族群外出要戴上口罩。室內也應該要開啟清淨機來幫助室內空氣品質，該怎麼挑選機器是關鍵，雙全國際DIKE產品經理鄭亦然表示，台灣易受境外空污、市區鄰近馬路廢氣排放影響，民眾挑選空氣清淨機時，可瞄準空間坪數大小、HEPA濾網等級與UVC殺菌功能等三個主要參考指標，再進一步考量預算、外型等。
記者周淑萍/綜合報導
鄭亦然表示，空間坪數大小為產品針對CADR值（潔淨空氣輸出量）最大值換算成適應坪數的指標，提供消費者依使用空間挑選符合的產品；而HEPA濾網（高效率空氣微粒過濾網）簡單地說就是空氣過濾效能的等級，通常在HEPA等級12以上就能有效濾鏡空氣，HEPA13則可過濾達到99.95%以上。
複合式的HEPA濾網同時添加活性碳，也可對應寵物、居家烹調油煙、窗外飄入煙霧等，吸附除去異味。另外，現在部分產品也有附加UVC殺菌功能，是使用短波紫外線來滅除細菌、病毒等單細胞微生物，適合台灣高溫潮濕易滋生細菌氣候使用。不過，像是HEPA濾網等級更高（綠網密度高）、使用坪數大（CADR值過高）也可能造成清淨機風扇運轉音量較高，造成噪音問題，建議仍可到門市挑選時，啟動產品親自體驗為佳。
面對天氣忽冷忽熱以及空污警報，雙全國際率先推出複合功能的PHILIS 4.5L水冷扇（ACR2122C）定價4750元，早鳥價3990元，可降溫加濕，同時具備負離子淨化功能，不需耗材即可提供清新空氣，適用坪數可達7-10坪的客廳、辦公空間，指定通路還可享8折起優惠加送濾水壺等贈品。