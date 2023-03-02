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NBA／灰熊主控惹出大麻煩　遭《華郵》爆料兩起衝突事件

▲《華盛頓郵報》爆料，曼菲斯灰熊主控Ja Morant過往做出的2起惡劣事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲《華盛頓郵報》爆料，曼菲斯灰熊主控Ja Morant過往做出的2起惡劣事件。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在昨天才打出單節28分、全場39分的精采表現，今(2)日曼菲斯灰熊主控Ja Morant就惹上了大麻煩。《華盛頓郵報》近期在一篇文章中，爆料了他過往做出的2起惡劣事件。他本人則是透過經紀人予以否認，並做出解釋。

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當地時間週三下午，《華盛頓郵報》發表了一篇報導，揭露了Morant去年夏天與人發生的2起嚴重衝突。雖然最終警方都沒有提起控訴，但這些事件的性質都頗為嚴重，內容影射他涉嫌持械和進行威脅。

第一起事件發生於去年休賽季，Morant的母親在一間購物中心購物，隨後與店員發生爭執，接著她打給了自己的兒子，之後Morant就試圖帶著9個人衝進商場，並與保安發生衝突。

當時該商場的保安主管要求Morant及其友人離開，但遭到他拒絕，雙方在言語上的衝突也隨之加劇。之後這一行人中有人推了保安主管的頭部，警察趕到後，離開前Morant還嗆聲：「讓我看看他什麼時候下班。」

第二起事件則不少人已經知道，發生在去年7月，TMZ此前已經有對此進行過報導。Morant當時在一場比賽中襲擊一名17歲少年。該少年向警方指稱，他被前者和另一名友人揮拳攻擊，之後Morant把手放在塞在褲子裡的槍上，威脅意味濃厚。

不過Morant的經紀人Jim Tanner強烈否認這些不當行為的指控。在一份聲明中他將這些事情描述為：「未經證實的謠言和流言蜚語，由那些為了自己的經濟利益而有動機詆毀Ja、並玷污他聲譽的人散佈的。」

Tanner表示槍枝的事件已經過全面的調查——包括上個月NBA也有對此調查——但沒有發現任何證據。他還說在這起事件中，Morant純粹是自衛，「執法部門對此進行了全面調查後，他們決定不對Ja提出任何的犯罪指控。」同時他也批評《華郵》的報導是不負責任、且帶有誹謗性質的。

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