他海邊撿到「超巨大蚌精」！專家一檢測驚：活著214年了

中國房市回暖了？官媒喜報消息　專家打臉：怎麼可能

▲近期有中媒稱國內部份城市房市有回暖跡象，遭中國財經學者打臉。（圖／美聯社／達志影像）
▲近期有中媒稱國內部份城市房市有回暖跡象，遭中國財經學者打臉。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近2年多來，受到嚴格的監管政策與防疫措施影響，中國經濟表現不佳，房地產更是首當其衝，多家業內的巨頭接連爆發債務問題，爛尾樓事件層出不窮。不過近來有不少中國媒體宣稱中國房市有「回暖跡象」，另有若干地產研究機構更發布「復甦在望」的報告，卻遭到中國財經專家打臉，中國過去清零防疫讓經濟停擺，房價沒回升，連交易量都沒有，怎麼可能回暖？

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《德國之聲》上月28日指出，近來有中國媒體指出，新冠疫情回落、社會生活放開後，中國一些大城市的房產市場開始重現生機，但鑑於總體經濟形勢尚不明朗，分析人士對房市走向喜憂參半，同時也訪問了中國財經學者、《華夏時報》前金融部主任賀江兵，分享對於目前中國房市的看法。

對於中國媒體與研究機構釋放房市回暖的消息，賀江兵表示並不認同，指出根本沒有回暖的跡象。根據最近住建部發表的調查，中國有6億棟房屋，9成在農村，剩餘1成在城鎮。

賀江兵認為，從總體容量來看，中國的房子是過剩的，「城鎮的房屋，一棟就可能有幾十套房，住三四十億人是沒有問題的。」他進一步指出，中國的房價普遍偏高，房地產的總市值大約是60兆美元（約台幣1837兆元），是美國的兩倍多，可見泡沫非常大。

賀江兵直言現在中國經濟並不好，過去3年的動態清零、防疫讓經濟一定程度上停擺，財政收入、地方財政斷流，民眾對未來的預期也不好，不可能會這麼快轉變。「據我的觀察，各地房價，特別是二三線城市，房價沒有回升，連交易量都沒有，怎麼可能回暖？」

針對造成中國房市復甦脆弱的原因進行分析後，賀江兵指出主因還是在宏觀經濟的風險，包括疫情有無反覆，政府是否無差別對待民企與國企，而民企是承作房地產的主力，這就存在著風險。

賀江兵指出，另一個不確定因素是人口負成長。去年中國官方公佈的數據就已經顯示人口負成長的跡象，「中國人口第一大國的位置，馬上就要被印度取代了。人口發展到了拐點後，高齡化越來越嚴重，這是非常明顯的，如此對房子的需求就會減少。」

賀江兵稱，就業情況也是影響房市與房價的不確定因素。分析去年中國官方數據可以得知，消費逐漸萎縮，因疫情3年耗盡地方財政，地方政府也沒錢投資，各地都非常吃緊，所以地方財政主導的投資也不大可能。

就連出口也都是萎縮的狀況，賀江兵表示，自俄烏戰爭爆發後，中國與國際社會的關係惡化，加上2018年貿易戰以來，美中關係惡化的影響已經蔓延到各個領域，中國今年出口會大幅萎縮。

賀江兵進一步指出，若干產業鏈外移，最明顯的就是蘋果帶走10多家廠商，其中包括富士康。產業鏈轉移會讓中國出現大量失業，就業會更加困難，「居民的收入整體減少、地方財政收入減少、失業增加，買房子就更不要指望了。」

雖然中國政府推出一系列扶持房企、刺激市場的措施，但賀江兵認為效果不是很明顯，因恆大危機之後，其他房企也面臨資金鏈斷裂、爆雷的危險。「現在允許他們（房企）再融資、貸款或提供其它信託，但他們不一定去拿地，而是會先解決自己流動性的問題、償還緊急的債務。開發商比老百姓更早知道，房價可能會跌，那他拿地幹嘛？」

賀江兵表示，「考慮到經濟增長前景，整體上我對中國房市並不看好。雖然很多專家認為今年會回穩，甚至會上漲，但我個人覺得，向下的趨勢壓力更大。」

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