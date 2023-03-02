課徵「台版碳關稅」? 環保署：國內碳費最快明年上路
為了減少碳排放量，各國也開始陸續規劃碳定價，其中歐盟將在2026年正式實施「碳關稅」，國民黨立委曾銘宗，今（2）日在司法法制委員會及衛環委員會上，針對台灣是否跟進推出「台版碳關稅」進行質詢，對此，環保署長張子敬表示，《氣候變遷因應法》已授權相關條文，不過目前台灣會先以國內碳費為主，而輸入我國產品是否要收碳關稅，尚不是目前最優先討論項目。
記者林莞茜／台北報導
張子敬提到，歐盟官方說法是「碳邊境調整機制（CBAM））」，而非「碳關稅」，預期在今年10月生效，並於2026年開始收費，日本、美國也有意要檢討調整，但時程還未明確，我國則是在《氣候變遷因應法》中已有授權相關條文，若未來要啟動，也已有相關機制。
張子敬說，目前主要會針對國內徵收碳費，預計是2024年開始，但不會是2024年1月1日，費率也還需要經過審議委員會討論，不會訂單一費率，而是採分級、累進費率；後續產品輸出到歐盟，還可折減當地課徵的碳關稅，但其他國家輸入產品到台灣是否要收碳關稅，由於台灣是出口導向，尚不會在最優先時間來做。
至於台灣碳交易所何時能成立？張子敬表示還需要再與金管會討論，目前尚無時間表。