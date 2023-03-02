今日廣場》蘇義豪／漁民二代對漁電共生的心聲

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這幾年，政府推動漁電共生，除了原本的養殖漁業，還多一個增加經濟收入的來源，而且也不用像以前那麼辛勞，作為晚輩，我當然希望長輩年紀大了，可以不用那麼累。再說，太陽能板創造的乾淨能源，是現在校園裡都很支持的永續能源、也跟全世界淨零碳排的目標一致，沒什麼不好。
讓筆者不解的是，對地方有發展、讓家裡收入更高，也對地球環境更友善的方式，為什麼會遇到一些外地的人士唱衰，說著什麼太陽能板有毒、村莊溫度變高的奇怪言論。筆者在大學課堂上接受到的知識，都已經用科學證據證明太陽能板只要用清水或雨水沖洗即可，不需要用化學的清潔劑，至於氣溫變高，又不是整天都待在太陽能板旁邊，離一段距離就沒有這種問題了。
更可惡的是，有些鄰居受到這種似是而非的言論挑撥，因為恐懼也跟著反對，導致家族意見不合，而且好幾個庄頭都有類似的消息。
筆者最不能接受的是，這些外地人或團體，總是打著進步的理想旗幟，喜歡到我們地方上指指點點。他們沒有養過魚，也沒住在這裡，一下批評漁電共生會害慘魚價，一下又說會有什麼熱島效應，說來說去就是想保留他們想像的「漁村樣子」。
住在漁村的是我們，不是這些都市來的外地人，如果這些外地人只想看他們想像中的浪漫漁村，請問是否願意出資讓漁村的長輩過更好的生活？如果只想看免費的景象，這種中產階級的偽善，還是不要來漁村的好。
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