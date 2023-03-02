劉亞仁驗出4種毒！網酸「人體煉丹爐」 醫直言：恐猝死
南韓青龍獎影帝劉亞仁，上月初因非法使用「牛奶針」（丙泊酚）而遭到韓國警方調查，近日又傳出不止牛奶針，日前在毛髮中還驗出大麻，而最新消息指出，南韓警方透露，劉亞仁還被驗出古柯鹼和K他命，意味著很有可能同時使用4種不同毒品。長庚醫院腎臟科系主治醫師顏宗海表示，毒品沒有安全劑量，有人單一種毒品就出事，而混合毒品使用危險性就更高了。很多毒品都會有依賴性、成癮性，若同一時間使用4種，可能藥物濫用已經持續一些時間了。「真的非常危險，嚴重時可能會猝死！」
記者周淑萍/綜合報導
劉亞仁吸毒消息傳出後，批踢踢就有網友震驚認為同時有這麼多毒品在身上「沒死算命大」，但也表示「遲早會出事」、「古柯鹼很難戒，他還吸4種毒，被抓是救了他一命」，也有人開酸他「自體煉蠱」、「人體煉丹爐」，但大多認為碰毒「註定了悲劇收場」。
對於劉亞仁同時驗出多項毒品反應，顏宗海強調，劉亞仁使用的1種管制藥和3種毒品，管制藥牛奶針是中樞神經抑制劑，至於三種毒品，大麻主要是中樞神經迷幻劑、Ｋ他命為中樞神經抑制劑、古柯鹼是中樞神經興奮劑，4種毒品同時針對中樞神經進行抑制、迷幻、興奮，醫師直言會非常危險，容易發生心血管疾病，甚至猝死。