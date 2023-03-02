蝦皮購物首度攜手YAMAHA　大方送10輛JOG 125

蝦皮購物致力提升用戶購物體驗與對品牌的信任，持續以「正品保障、深度優惠、退貨機制」三大消費體驗關鍵，打造雙向信任的優質平台，自「蝦皮安心退」從去年推廣至全站以來，用戶滿意度高達近9成，退貨完成時間更節省近3成，而「正品保障」更是用戶使用蝦皮商城的主要原因。為了回饋用戶對於商城的支持，蝦皮購物「3.3品牌購物節」，網羅巴黎萊雅、蘭蔻、Dyson等百大品牌祭出最低5折起優惠，更狂灑用戶最愛的全站299元起免運券5張，即日起預領免運券，再送限量3,333元、333元優惠券，3/3當日先用先贏，另有各式明星囤貨組，絕對讓你買到賺到！
隨著口罩禁令鬆綁，民眾出遊拍照開始脫下口罩，美妝保養的需求也跟著提升，換季肌膚必備的DR.WU 杏仁酸亮白煥膚精華18%溫和保濕，2件原價3200元直殺5折，只要1600元即可入手； 巴黎萊雅 玻尿酸眼霜級撫紋精華霜有效改善臉部細紋及黯沉，讓你熬夜也有好氣色，特惠價1799元；小資女孩必備的「契爾氏 金盞花植物精華化妝水組」，優惠價3100元。
春天到來氣溫漸暖，除了收拾冬裝，居家也適合來場換季大掃除，打掃環境的最佳幫手ECOVACS全能掃拖機器人，輕輕鬆鬆就能讓家裡一塵不染，現省超過1萬元；出遊必備的環保水杯和美食優惠，蝦皮購物也都準備好了！造型可愛又環保的樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯，即刻購入一同響應環保，雙入組999元；闔家愛吃的快車肉乾 招牌特厚蜜汁豬肉乾 豪華升級包，既能充飢也能解饞，甜甜價只要200元。另外更攜手漢堡王、麥當勞暖心獻上最低5折起優惠，漢堡王 小華堡半價只要50元、人氣商品麥當勞 原味麥脆鷄腿下殺51元，眾多美食優惠整點時段限時開搶！
為和用戶一同喜迎3月新春氣象，蝦皮購物首次攜手機車大牌YAMAHA送出10台YAMAHA JOG 125機車，輕量化的機身和節能引擎，絕對是小資族通勤及出遊的好夥伴！即日(3/1)起至3/3於指定活動頁登記，並在3/3當天於全站下單消費滿3000元即能參與抽獎。此外，凡於3/2晚間9點觀看「3.3品牌購物綜藝秀」跨夜直播並參加投票，或是玩「蝦蝦果園」收成十顆機車種子，都有機會把機車騎回家！新車舊車都要定期保養，即日(3/1)起至4/30，玩蝦蝦果園遊戲收成YAMALUBE種子，就有機會獲得YAMALUBE油品套組50元折扣券。
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優惠一：狂灑全站299元起免運券 早鳥領免運再送3333元優惠券！
每人5張全站299元起免運券，4張3/3全日可使用；1張限3/3凌晨0點-2點可使用。（使用運費抵用券即享萊爾富、OK 、蝦皮店到店、7-11、全家限量免運，活動須依店家賣場適用之物流為主）即日(3/1)起至3/2，早鳥領取免運券，送1張消費3,334元折抵3,333元優惠券；1張消費334元折抵333元優惠券。
優惠二：商城優惠券雙齊發 85折、89折任你用！最高現折5000元
即日(3/1)起至3/2，開放領取1張商城85折券，限3/3凌晨 0點-2點使用，消費2000元即可使用，最高折抵2,000元。3張商城89折券自動歸戶，限3/3當天可使用，消費2000元即可使用，最高折抵2000元，3C家電最高折抵5000元。
優惠三：10台YAMAHA機車任你抽！玩遊戲好康優惠再加碼
3/1起至3/3，至活動頁登記抽 YAMAHA JOG 125，3/3當天並於全站下單累積滿3000元，即可獲得抽獎資格；玩蝦蝦果園遊戲，選擇種子種植，並細心照護收成十顆機車種子作物，即可獲得機車抽獎資格；進入「3.3品牌購物綜藝秀」跨夜直播活動頁面參加投票，並於3/2 晚間9點觀看跨夜直播節目，即可獲得機車抽獎資格，累積投票次數越多，中獎機率越高。另外3/1起至4/30，玩蝦蝦果園遊戲收成YAMALUBE種子，即可獲得YAMALUBE油品套組50元折扣券 (序號兌換需下載YAMAHA LIFE APP)。