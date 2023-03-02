影帝劉亞仁淪「4種毒王」下場是？這些藝人也曾吸毒被逮
南韓影帝劉亞仁上月爆出非法使用丙泊酚（俗稱牛奶針），且最高一年內注射73次，引起極大關注。豈料近日又被驗出體內含有大麻、古柯鹼和K他命等毒品陽性反應，影帝淪落成「4種毒王」，演藝事業毀於一旦，除了1億韓元罰金，恐怕還得面臨10年以下有期徒刑。事實上，過去台、日、韓都曾有藝人染毒，像是台灣藝人柯震東2014年與房祖名因吸食大麻慘遭中國封殺，沉寂許久，2021年憑電影《月老》獲得第24屆台北電影獎最佳男主角，3月10日首次執導的電影《黑的教育》也即將上映，「改過自新」的他似乎也漸漸被大眾所接受。
記者郭佩蓉/綜合報導
劉亞仁吸食4種毒品，形象一落千丈，也牽連不少演員、製作公司，影響多部作品，如《勝負》、《末日愚者》和《HI.FIVE》，以及6月即將開拍的影集《地獄公使2》等，損失恐破百億。回顧過去，憑《以神同行》在台打開知名度的韓國男演員河正宇也曾爆出以弟弟名義在整型外科醫院非法注射牛奶針一事，起初公司強調「無藥物濫用」，後來他才承認已受到處罰，檢方當時也判定此案屬輕微犯罪，可不照公審程序，對他處以3000萬韓元罰款、沒收的簡略式起訴，不過因為社會觀感不佳，KBS也將他處以「停止出演」處分。
人氣男團東方神起的創始成員、演出《成均館緋聞》、《屋塔房王世子》的南韓藝人朴有天2019年也因吸食毒品遭法院判處有期徒刑10個月、緩刑2年與罰款140萬韓元，目前已服完刑。雖宣言退出娛樂圈，但去年曾被爆料「他很想回演藝圈」，可自知在國內觀感輿論極差，要成功復出相當困難。
52歲「日本一代玉女偶像」酒井法子是史上第一位在台灣舉行個人演唱會的日本藝人。她的前夫2009年被警察搜出車內藏有冰毒遭逮，並供稱酒井法子也有吸毒習慣，後來警方便在她的住處搜出冰毒與吸食器。當時一度失蹤的她，神隱幾日後出面自首，最終被判1年6個月徒刑、緩刑3年。也因為形象受到重創，在日本演藝圈幾乎無立足之地，僅能零星接演少許舞台劇或是到台灣、香港等地進行活動，復出之路非常坎坷。
而台灣藝人柯震東2014年與香港藝人房祖名在北京吸大麻，當時他不僅被行政拘留14天，也落淚表示：「做了最壞的示範，讓所有人失望」，並向所有支持他的粉絲和家人朋友道歉，不過仍遭到中國封殺，失去許多代言。直到2021年九把刀執導的電影《月老》上映，並憑此片獲得第24屆台北電影獎最佳男主角，首次執導的電影《黑的教育》也即將於3月10日上映，似乎已成功甩掉吸毒臭名，逐漸被大眾所接受。
另外，消失演藝圈近10年的《康熙》男星郭世倫2013年爆出呼麻風波，演藝生涯跌至谷底，除了和前妻離婚，也自此淡出演藝圈、默默到墾丁擺攤打拼。日前兩性作家女王在臉書PO出與郭世倫的合照，才得知他在宜蘭開了民宿，從照片上也能看見他笑容可掬，長相沒什麼變，僅鬢角周圍冒出些微白髮，還指導小朋友如何沖咖啡，相當親民。
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