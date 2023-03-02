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老闆虧李進良「終於帶正宮來」！小禎當場怒走人：超白目

▲女星小禎（胡盈禎）與前夫李進良於2019年離婚，兩人婚姻雖破局，但仍維持朋友關係。（圖／翻攝自小禎臉書）
▲女星小禎（胡盈禎）與前夫李進良於2019年離婚，兩人婚姻雖破局，但仍維持朋友關係。（圖／翻攝自小禎臉書）

記者賴禹妡/台北報導

女星小禎（胡盈禎）與前夫李進良於2019年離婚，兩人婚姻雖破局，但仍維持朋友關係，她近日就在節目上分享遇到的尷尬往事，已婚時曾和李進良到某間餐廳用餐，沒想到老闆一看到夫妻倆竟大喊「今天終於帶正宮出來囉！」讓小禎非常不開心，當下直接走人，事後更怒罵：「怎麼會有這麼白目的人。」 

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▲（圖／翻攝自YouTube頻道「今晚開讚吧」）
▲小禎分享已婚時曾和李進良到某間餐廳用餐，沒想到老闆一看到兩人竟直接喊「今天終於帶正宮出來囉！」 （圖／翻攝自YouTube頻道「今晚開讚吧」）
小禎在節目《今晚開讚吧》中提到，之前和李進良還在婚姻關係時，一起去某間餐廳用餐，沒想到還沒坐下，老闆遠遠地看到兩人，就大聲喊「李院長，今天終於帶正宮出來囉！」 

▲（圖／翻攝自YouTube頻道「今晚開讚吧」）
▲小禎傻眼問老闆「什麼意思？」氣氛變得相當尷尬。（圖／翻攝自YouTube頻道「今晚開讚吧」）
小禎當下傻眼看著老闆問「什麼意思？」眼見氣氛突然變得尷尬，老闆只好試圖打圓場改口：「沒有，開開玩笑啦，他就說他之前都帶別的女生，今天終於帶正宮，我想說終於⋯」，仍講個不停，讓小禎事後敘述這段時氣喊「還要講喔」。 

▲（圖／翻攝自YouTube頻道「今晚開讚吧」）
▲小禎表示後來再也不去那一間餐廳用餐，氣喊「怎麼會有這麼白目的人」。（圖／翻攝自YouTube頻道「今晚開讚吧」）
全場來賓聽完立馬驚呼「這個老闆真的好白目！」小禎也透露她當下直接不吃走人，「超級不開心，怎麼會有這麼白目的人」，直言後來再也不去那一間餐廳用餐。 

事實上，小禎和李進良離婚後依然維持朋友關係，還會關心對方近況，小禎在2022年確診新冠肺炎時表示，前夫不僅有言語關心，還會付諸行動送藥，讓她在生病時感到頗為溫馨，坦言「有他滿好的。」（編輯：賴禹妡） 


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