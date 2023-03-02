加熱菸風險審查預告惹議　薛瑞元：趕快施行才能處罰

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立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審社會福利基本法草案。
國民黨立委林為洲質詢指出，菸害防制法今年1月三讀修正，但至今仍到處可見加熱菸、電子煙販售商家，痛批為何修法通過仍無法可管。
林為洲指出，政府機關預告辦法都是規定60天，除非有緊急事項才縮短預告期；國健署日前將指定菸品健康風險評估審查辦法預告期縮短為7天，質疑國健署把加熱菸當作疫苗藥物，急著合法化。
薛瑞元表示，菸害防制法三讀通過後，需訂定施行日期，還沒施行就沒辦法處罰，衛福部希望能趕快施行；但訂施行日前，需完成健康風險評估辦法。
林為洲批評，國健署縮短預告期是為了圖利菸商，薛瑞元否認，表示要趕快施行才能處罰，「這要怎麼圖利？」
林為洲指出，國健署預告的指定菸品健康風險評估審查辦法，根本沒要求做本土的健康風險評估，質疑廠商只要拿其他國家開放資料送審，衛福部不應倉促行事，他要求在北、中、南、東舉行公聽會。
薛瑞元則回應，辦法預告時間過後，衛福部仍會整理相關意見，但他認為舉辦公聽會做法行不通，否則法案施行恐遙遙無期。（編輯：林淑媛）1120302
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