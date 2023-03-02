《流水落花》50歲鄭秀文當媽了！一家三口幸福合照曝光
「百變天后」鄭秀文最新力作《流水落花》，搭檔實力派演員陸駿光、談善言主演，由香港新銳導演賈勝楓執導首部電影長片作品，是去年香港亞洲電影節閉幕影片，放映後好評連連。現年50歲的鄭秀文因為太喜歡劇本，以「零片酬」接演力挺新導演，在片中素顏上鏡，擔任寄養家庭的母親角色，一家三口的合照看上去就像真實家庭一般溫馨。
記者黃雅琪/綜合報導
鄭秀文近年電影作品如《花椒之味》、《聖荷西謀殺案》都一改以往戲路，挑戰內斂的親情戲或黑暗懸疑戲，她都能收放自如，突破不同類型表演，演技倍受大眾認同。電影《流水落花》故事講述寄養家庭服務者代親生父母職責，被寄養孩子們稱作「天美姨姨」的鄭秀文，片中洗盡鉛華，以素顏短髮的清麗造型，展現有層次的內斂演出，她說：「對我更重要的是這些年頭裡的努力，希望可以在演戲上有進步，出演更多不同角色，對我來講鼓舞好大！」
鄭秀文覺得故事很感動，坦言當時很想幫這位新導演，最後決定不收片酬拍攝：「我認為越新的導演越要幫助，不用太注重片酬，情願將錢放在製作上，整件事會更有意義。」鄭秀文補充接演原因，是故事平實又沒有刻意煽情的部份，卻在某些場景會觸動人心，讓自己有很大的震撼：「這份劇本是很棒的機會讓我去嘗試不同角色，而導演也沒有刻意把天美姨姨神化，角色外在和內心有很大反差，一開始她也不是帶著天使心去做，但當回顧時才發現，原來所做的，或者這些小朋友留下給她的，是這麼有價值，也是感人的大愛。」
導演賈勝楓則透露寫劇本的時候已經敲定了男女主角，雖然之前未曾接觸過鄭秀文，但覺她是最適合的人選：「她的外表好堅強，但內心又有溫柔的一面，這個反差就是天美姨姨需要的元素，我覺得只有鄭秀文最適合演出！」鄭秀文以《流水落花》榮獲第29屆《香港電影評論學會大獎》最佳女演員，並第10度入圍香港金像獎最佳女主角，她演唱的主題曲《我這樣活了一天》也入圍最佳原創電影歌曲。天王劉德華表示，最偏心支持他的老拍檔鄭秀文得影后，她聽聞後也開心說：「謝謝華仔的支持，對我如此有信心，對我而言他是好朋友更是伯樂，從他身上我感受到好多愛。」《流水落花》3月17日上映。