桃園火車站冷氣壞6年　立委盯台鐵修繕進度終完工

桃園車站臨時站於2015年啟用後，隔年開始冷氣就陸續故障，許多旅客及站內員工在酷熱夏天汗如雨下，對此無黨籍立委趙正宇與時任交通委員會召委林俊憲於去年起安排考察協調，並要求台鐵解決延宕多年的冷氣故障問題，最終歷經7個多月終於完成修繕，今（2）日也在台鐵陪同下前往視察運轉情況，期盼讓原本酷熱難耐的搭車環境更加舒適。
記者陳威叡／台北報導
趙正宇表示，冷氣修繕總工程由台鐵自籌300萬元經費，於去年7月27日開工後，耗時7個月，包括2部空調冰水主機更新試運轉、管道清潔、保養及零組件更換陸續完成，今日在台鐵陪同下共同視察空調主機試運轉情形，希望讓桃園車站搭車環境獲得改善。
趙正宇說，桃園火車站做為桃園交通的樞紐，每年旅客數量高達1350萬人次，是全國旅運量排名第2的火車站，更是無數桃園學子及上班族仰賴的通勤工具，卻連舒適的候車空間都無法擁有，在得知此情形後，作為桃園立委、立法院交通委員會的成員，立即請召委協助安排考察，要求台鐵務必將冷氣問題一次性解決
趙正宇指出，在冷氣修繕完工前，要求台鐵先行增設2台水冷扇、2台大型分離式空調機及10台排風扇，紓緩民眾在工程完工前的候車環境，更能藉由這些措施配合更新完成的冷氣發揮更好的製冷效果，也希望台鐵在公司化後，能夠改變過往的積習，不再發生連最基本的站內設備都無法完善的情形。