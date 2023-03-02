曾莞婷嬌羞躺小鮮肉懷裡！「伸手摸腹肌」極樂畫面全流出
「本土劇女神」曾莞婷近日飛往泰國度假，除了與長頸鹿近距離互動，穿著超辣泳裝展現魔鬼身材以外，昨（1）日也到當地知名男模餐廳，PO出被多名猛男包圍的極樂畫面，還逗趣喊：「抱歉了各位。」讓3.3萬人笑瘋，紛紛直呼：「女神的魅力果然強大，吸引了小鮮肉」、「莞婷跟小鮮肉玩得很開心喔」、「真是幸福」。
記者郭佩蓉/綜合報導
曾莞婷昨日在臉書發文，表示：「不可能早上拜完四面佛，晚上就一堆男人圍著我吧？我沒拜愛情呀，抱歉了各位！笑死」並PO出到泰國男模餐廳與猛男們的合照，只見她穿著深綠色圓領短版上衣，中空曬出無敵螞蟻腰，下身則是搭配軍綠色A字短裙，白皙美腿一覽無遺，嬌羞地將手放在臉上，甚至與男模合比愛心、緊靠在一起。
此外，她更在IG曬出超嗨極樂影片，只見猛男們穿著極短版上衣，露出性感結實腹肌，下身只穿內褲或短褲，將她緊抱在懷裡，她也害羞地躺在穿著白色背心的猛男懷中，手甚至被拉去撫摸猛男胸肌，過程中猛男們也不斷大聲喊叫，現場氣氛非常歡樂。
貼文及照片、影片一出，網友也紛紛留言稱讚：「男模超去」、「最近男模餐廳很火哦」、「莞婷有沒有心花怒放的感覺」、「女神太美了」、「真是幸福」、「女神的魅力果然強大，吸引了小鮮肉」、「那些男的也太嗨了吧」。