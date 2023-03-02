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「疫苗+1」專區上線！3／6開跑3族群適用　接種8QA一次看

▲疫苗+1專區上線。（圖／指揮中心）
▲疫苗+1專區上線。（圖／指揮中心）

記者林莞茜／台北報導

因應各國邊境逐步調整開放，中央流行疫情指揮中心宣布推動「112年全民COVID-19疫苗接種運動」，活動主軸為「疫苗加一，解封安心」，指揮官王必勝今（2）日在疫情記者會上表示，相關疫苗專區已上線，有關「疫苗+1」的活動詳情跟專區連結，《NOWnews今日新聞》一併為讀者解答。

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Q1：「疫苗加一，解封安心」活動期間？

A1：活動實施期間為3月6日至4月30日止。


Q2：「疫苗加一，解封安心」對象？

A2：「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」者。

▲「疫苗+1」3月6日起上路。（圖／指揮中心）
▲「疫苗+1」3月6日起上路。（圖／指揮中心）

Q3：若在活動實施期間確診，後續還能打疫苗嗎？

A3：若於實施期間無法接種民眾，後續仍可至各地方政府安排/指定之合約醫療院所接種疫苗。


Q4：擔心有疫苗副作用，能「疫苗+1」嗎？

A4：活動會提供不同廠牌的疫苗供民眾選擇，副作用一般輕微且於數天內緩解，常見為疲倦、肌肉痠痛。

▲「疫苗+1」3月6日起上路。（圖／指揮中心）
▲「疫苗+1」3月6日起上路。（圖／指揮中心）
Q5：去年曾接種莫德納BA.4/5次世代疫苗，這次可以「疫苗+1」嗎？

A5：可以，在去（111）年接種雙價BA.4/5次世代疫苗間隔3個月（84天）以上這，可再接種1劑雙價BA.4/5次世代疫苗。


Q6：「疫苗+1」可選擇接種Novavax疫苗嗎？

A6：可以，Novavax疫苗核准適用年齡為12歲以上，亦提供民眾接種選擇。


Q7：「疫苗+1」活動資訊怎麼看？

A7：可前往疾管署官網「疫苗加一，解封安心」專區，查詢該專區中的「COVID-19疫苗接種院所」，並利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種，亦可至各地方政府衛生局之官方網頁、粉絲專頁等取得更多最新消息。


Q8：「疫苗+1」各縣市活動不同？

A8：本次疫苗接種運動由各縣市運用所轄資源廣為推動，各縣市可因地制宜推動適合之相關促進活動；詳情依各縣市公布為準。

▲「疫苗+1」各縣市獎勵民眾接種活動。（圖／指揮中心）
▲「疫苗+1」各縣市獎勵民眾接種活動。（圖／指揮中心）
▲「疫苗+1」各縣市獎勵民眾接種活動。（圖／指揮中心）
▲「疫苗+1」各縣市獎勵民眾接種活動。（圖／指揮中心）

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