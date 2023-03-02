「疫苗+1」專區上線！3／6開跑3族群適用　接種8QA一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
Q1：「疫苗加一，解封安心」活動期間？
A1：活動實施期間為3月6日至4月30日止。
Q2：「疫苗加一，解封安心」對象？
A2：「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」者。
Q3：若在活動實施期間確診，後續還能打疫苗嗎？
A3：若於實施期間無法接種民眾，後續仍可至各地方政府安排/指定之合約醫療院所接種疫苗。
Q4：擔心有疫苗副作用，能「疫苗+1」嗎？
A4：活動會提供不同廠牌的疫苗供民眾選擇，副作用一般輕微且於數天內緩解，常見為疲倦、肌肉痠痛。
Q5：去年曾接種莫德納BA.4/5次世代疫苗，這次可以「疫苗+1」嗎？
A5：可以，在去（111）年接種雙價BA.4/5次世代疫苗間隔3個月（84天）以上這，可再接種1劑雙價BA.4/5次世代疫苗。
Q6：「疫苗+1」可選擇接種Novavax疫苗嗎？
A6：可以，Novavax疫苗核准適用年齡為12歲以上，亦提供民眾接種選擇。
Q7：「疫苗+1」活動資訊怎麼看？
A7：可前往疾管署官網「疫苗加一，解封安心」專區，查詢該專區中的「COVID-19疫苗接種院所」，並利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種，亦可至各地方政府衛生局之官方網頁、粉絲專頁等取得更多最新消息。
Q8：「疫苗+1」各縣市活動不同？
A8：本次疫苗接種運動由各縣市運用所轄資源廣為推動，各縣市可因地制宜推動適合之相關促進活動；詳情依各縣市公布為準。