《過節》丈夫拿菜刀怒吼！激烈爭執《家有囍事》無雙表妹
新銳導演曾慶宏新作電影《過時.過節》，由香港金像獎影后毛舜筠主演，在片中與飾演丈夫的謝君豪有激烈爭執，謝君豪更拿著菜刀向毛舜筠怒吼。今（2）日舉行媒體聯訪，毛舜筠透露生活中難免會和老公吵架：「我認為每對夫妻都有吵架，但沒有拿刀，如果發生的話我也不知道會怎樣。」她更開玩笑直說：「可能拿刀的會是我吧！」
記者黃雅琪/台北報導
私底下的毛舜筠很重視家庭溝通：「我很注重溝通，我跟女兒就很像朋友一樣，常常互相表達愛意」，她表示自己與在國外工作的女兒講電話時，都會講情話「I love you」、「I miss you so much」聯繫感情，但老公只有在約會時會講情話：「現在要他講就會很尷尬，我也不知道為什麼會這樣，不過現在年輕的男生比較會對另一半講情話。」
曾因拍攝情感較重的劇情而難以跳脫角色：「雖然很辛苦很痛苦，我拍完之後早上醒來，想到老公離開我還是哭了出來，還去思考為什麼這樣，可能有時候會說已經跳出角色沒事了，但我覺得跳進去和出來的過程是當演員最過癮的，我就去染了頭髮，看到我自己就知道：『對！我是毛姐。』」
導演曾慶宏將自身家庭故事改編電影《過時.過節》，他坦言家人看完電影之後有所改變：「我們家以前吃飯是不會聊天的，但去年冬至我爸居然主動夾菜給我嗎，雖然他夾了一個我媽不吃的東西，但我覺得他平常不是很會去關心別人的人，但看完電影後有改變，我自己個人是很開心的。」至於是否真的有發生父親拿刀對著母親怒吼的事件，他態度曖昧的說：「就當全部都是改編就好，我不想說他們有沒有做過這個事情。」《過時.過節》將於3月10日上映。