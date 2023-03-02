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柬埔寨稱禽流感未「人傳人」　英媒：病毒有突變跡象

▲柬埔寨近日傳出首宗H5N1禽流感死亡個案，雖然已排除人傳人，但專家警告應慎防病毒突變。圖為防疫人員在女孩住家附近進行調查。（圖／美聯社／達志影像）
▲柬埔寨近日傳出首宗H5N1禽流感死亡個案，雖然已排除人傳人，但專家警告應慎防病毒突變。圖為防疫人員在女孩住家附近進行調查。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

柬埔寨近日傳出首宗H5N1禽流感死亡個案，11歲的死者來自波羅勉省（Prey Veng）農村，其父親後來也確診，讓世界衛生組織（WHO）感到擔心，雖然柬埔寨當局已初步排除「人傳人」的可能，但有參與疫調的專家向英媒透露，女孩身上採樣、分離出的禽流感病毒有突變跡象，可能使其「更適合人體細胞」。

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根據英國《天空新聞》報導，柬埔寨這名11歲女童是被家人飼養的家禽傳染H5N1，領導柬埔寨巴斯德研究所（Pasteur Institute of Cambodia）團隊，解析女孩病毒基因序列的卡爾森博士（Dr. Erik Karlsson）在接受獨家專訪時表示，與從鳥類身上採集的其他樣本不同，有些跡象表明女孩得的這種病毒已經感染了人類，且當病毒進入宿主體內時，自身有演化可能，使它們能夠更好地複製或與人體呼吸道中的細胞結合。

卡爾森博士認為，突變不太可能是發生在女孩身上，不排除是在鳥類體內的「病毒雲」隨機產生，只要進入新宿主體內，病毒雲中的1.2種病毒就有機會生存並成為優勢種群。

然而，卡爾森博士也不忘補充說，該病毒尚未完全適應人體，仍然是一種鳥類病毒，只是在全球接連爆發疫情的時刻，還不宜「過度淡化」柬埔寨變種病毒的威脅，全球都必須密切監測病毒的變化，因為在歐洲、美洲等地，有大規模的禽流感疫情並蔓延至哺乳動物現象，這些外溢效應的每個都可能是問題。

目前為止，還沒有證據表明這種病毒容易在人與人之間傳播，其中1個關鍵原因是禽流感病毒僅存在於人類肺部深處細胞，但廣泛傳播需要一種突變，使其能夠與人類的鼻道細胞受體結合，就像一般的流感病毒那樣。

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