政府及醫院攜手協助思覺失調患者 與社會重新接軌不孤單

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台南市衛生局長蘇世斌表示，衛生福利部110年統計資料顯示，國人因思覺失調、準思覺失調、妄想和其他非情緒精神病症就醫約15萬2千人，其中男性及女性占比約一半，年齡則以40歲至65歲居多，台南市目前就有5000~6000人罹患思覺失調，這是一項艱困的工作，患者需要長時間的治療與關注，復原才能成為社會安定因素。
奇美醫學中心精神醫學部部長林健禾表示，思覺失調症(舊稱：精神分裂症)，是一種大腦當中多巴胺失調的慢性疾病，病友會產生幻聽或幻視，但只要及早治療、規律用藥，仍可維持原有的認知與生活功能。健保署自111年5月1日起，針對思覺失調個案出院後的3個月關鍵時期給予完善照顧，也針對久未就醫的思覺失調個案的進行居家追蹤訪視照護服務。奇美醫學中心為台南地區率先推出思覺失調症個管員與市政府衛生局人員共同訪視的醫療院所，提供病友情緒支持與關懷，訪視比例更超過5成，將醫療資源與公衛資源相互搭配及流通。
林健禾說明，精神醫療團隊除延續醫療藥物服務外，也能看到個案因汙名所帶來的情緒困擾、或上述對於藥物的仇視所造成的服藥不規律；也看到家屬在照護個案困難上，伴隨的沮喪與無助，以及在面對不同單位時所經歷到的徬徨與猶豫。透過諮商背景的訪視員進行情緒上的支持，並經由蒐集及整合相關衛教資源，如網路影片及書籍等，讓個案及家屬能用自己較適合的方式吸收知識，以此做為面對疾病的資源；醫療團隊同時也會協助個案轉介相關資源等，以提高個案病況穩定及從中獲得政府資源和社會支持。
奇美醫學中心呼籲，若您或身邊的親朋好友有幻聽、幻覺的困擾，可主動尋求相關醫療資源協助，接獲公衛或醫療訪視員聯繫時，可將面臨疾病的困難告訴訪員，讓相關資源共同陪伴面對疾病不孤單。