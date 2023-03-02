南部降雨30年最少！王美花：啟動增水盼每日可增13.6萬噸

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截至今日下午1時，目前全台各地水水庫情形以新山水庫蓄水量為最低，僅15.6％，石岡壩、霧社、曾文等水庫蓄水量只有兩成，烏山頭水庫蓄水量則不到四成。
為因應南部水情變化，昨日成立旱災中央災害應變中心並由王美花主持召開第1次工作會議，檢討過程中認為，中部以北地區水情尚為穩定，不過仍請各縣市政府盤點各項抗旱水源預為整備，另外，為減緩南部旱象衝擊，已強化各項抗旱應變措施。
其中，台南地區亮「減量供水」橙燈，預計每月用水量1000度以上的工業用水戶採行節水10%，用水量1000度以上的非工業用水戶及三溫暖、游泳池、水療等業者則節水10%至20%，至於一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持夜間22時至隔日6時的減壓供水措施。
嘉義地區目前為「減壓供水」黃燈，而高雄因高屏溪流量已降至每秒7.4立方公尺，加上預測未來一季降雨偏少機率高，因此水利署將於8日起，將其水情燈號轉為黃燈，民生部分將由夜間10時至隔日早上6時進行減壓供水，產業則以自主節水7%以上為目標，以擴大節水效果。
除了節水以外，為減緩南部旱象衝擊，經濟部啟動「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，採行強化區域調度、增鑿54口水井及提升既有淨水場處理能力等措施，趕辦於4月底前增供每日13.6萬噸水量，為南部帶來及時救旱水源。
王美花今日稍早視察「桃園地區穩定供水計畫及管線汰換工程」時，針對南部水情因應議題接受媒體聯訪，她表示，能夠度過這斷枯旱期是現階段最重要的目標，因此不僅須聚焦於嘉南高屏的水情調度，還需著重於節約水措施。
她接續說道，現在台南的產業節約用水將增加至10%， 另外也同時啟動南部抗旱增水計畫，包含增鑿水井等，盼能在到4月底的時，每日可增加13.6萬噸的水，讓南部供水穩定。