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南部降雨30年最少！王美花：啟動增水盼每日可增13.6萬噸

▲南部降雨量甚至創下30年來新低，經濟部長王美花今（2）日受訪指出，將啟動南部抗旱增水計畫，包含增鑿水井等，盼能在到4月底時，每日可增加13.6萬噸的水。（圖／記者鄭妤安攝）
▲南部降雨量甚至創下30年來新低，經濟部長王美花今（2）日受訪指出，將啟動南部抗旱增水計畫，包含增鑿水井等，盼能在到4月底時，每日可增加13.6萬噸的水。（圖／記者鄭妤安攝）

記者鄭妤安／台北報導

近期南部旱象引發各界關注，降雨量甚至創下30年來新低，為此，政府昨（1）日成立旱災中央災害應變中心並召開第1次工作會議，經濟部長王美花今（2）日受訪指出，能夠度過這斷枯旱期是現階段最重要的目標，因此將啟動南部抗旱增水計畫，包含增鑿水井等，盼能在到4月底時，每日可增加13.6萬噸的水，讓南部供水穩定。

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南部水情拉警報，經濟部水利署指出，近3年幾乎無颱風侵台，南部地區更是將近570天沒有降下超過200mm的大雨，去（2022）年南部降雨量不到歷史平均的4成，創下30年來新低，水利署及相關單位提前部署已自去年8月起展開各項節水調度措施，持續推動開源、節流、調度及備援各項工作，並啟動緊急抗旱水源計畫，減緩旱象衝擊。

截至今日下午1時，目前全台各地水水庫情形以新山水庫蓄水量為最低，僅15.6％，石岡壩、霧社、曾文等水庫蓄水量只有兩成，烏山頭水庫蓄水量則不到四成。

為因應南部水情變化，昨日成立旱災中央災害應變中心並由王美花主持召開第1次工作會議，檢討過程中認為，中部以北地區水情尚為穩定，不過仍請各縣市政府盤點各項抗旱水源預為整備，另外，為減緩南部旱象衝擊，已強化各項抗旱應變措施。

其中，台南地區亮「減量供水」橙燈，預計每月用水量1000度以上的工業用水戶採行節水10%，用水量1000度以上的非工業用水戶及三溫暖、游泳池、水療等業者則節水10%至20%，至於一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持夜間22時至隔日6時的減壓供水措施。

嘉義地區目前為「減壓供水」黃燈，而高雄因高屏溪流量已降至每秒7.4立方公尺，加上預測未來一季降雨偏少機率高，因此水利署將於8日起，將其水情燈號轉為黃燈，民生部分將由夜間10時至隔日早上6時進行減壓供水，產業則以自主節水7%以上為目標，以擴大節水效果。

除了節水以外，為減緩南部旱象衝擊，經濟部啟動「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，採行強化區域調度、增鑿54口水井及提升既有淨水場處理能力等措施，趕辦於4月底前增供每日13.6萬噸水量，為南部帶來及時救旱水源。

王美花今日稍早視察「桃園地區穩定供水計畫及管線汰換工程」時，針對南部水情因應議題接受媒體聯訪，她表示，能夠度過這斷枯旱期是現階段最重要的目標，因此不僅須聚焦於嘉南高屏的水情調度，還需著重於節約水措施。

她接續說道，現在台南的產業節約用水將增加至10%， 另外也同時啟動南部抗旱增水計畫，包含增鑿水井等，盼能在到4月底的時，每日可增加13.6萬噸的水，讓南部供水穩定。

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