邵大倫結婚8年還租房！與金曲歌王躲小房間 逃避做家事
邵大倫發過5張台語專輯，還曾兩度入圍台語歌王，距離上次推出專輯已經有8年時間，近來他終於推出全新台語專輯《出一支喙》，今（2）日舉辦媒體活動，請來專輯製作人，同時也是雙料金曲台語歌王陳建瑋一起現身。邵大倫提到至今依舊與老婆、孩子租屋，把積蓄400萬都拿去做專輯，平時療癒自己的方式就是與陳建瑋躲在錄音室裡看綜藝節目。
記者吳雨婕/台北報導
專輯裡的歌曲〈你敢知影啥物叫做啦啦啦〉是寫給太太拉拉的歌；〈安定的心肝〉寫給媽媽的歌；〈兩个月娘〉是寫給女兒的歌，專輯中有許多歌曲是邵大倫寫給家人的，他提到媽媽、太太聽到寫給他們的歌曲後都非常滿意，覺得很溫暖，接著透露：「老婆一直都很支持我做這張專輯，對我來說，這張專輯是我最重要的一張專輯。」
邵大倫太太力挺他做音樂，就連已經結婚8年都還沒有買房子，還是租房，談到要怎麽要補償太太，「給她最大的補償，就是會很認真的去工作，接案子、認真賺錢，這就是讓她有安全感的方式。錢都給老婆管，我生活很單純，花不到什麼錢，沒有太高的開銷。」
被問到與陳建瑋合作的過程中，有沒有發生摩擦？陳建瑋笑說：「〈兩个月娘〉他（邵大倫）唱了3個禮拜，中間感冒又加上刻意瘦身，讓聲音不穩定。」邵大倫解釋，他很積極想錄唱，但聲音不怎麼樣，因此常常在與陳建瑋協調到最後就會打開《豬哥亮的歌廳秀》來看。兩人還開玩笑表示，其實這個過程很療癒，因為看到老婆、小孩，男人的責任感又會上來，「所以趁機躲到錄音室，因為一回去就要做很多家事。」