楊謹華「粗魯大媽」3分鐘影片崩壞 嚇壞導演：這是誰？
愛奇藝喜劇《不良職念清除師》顛覆觀眾對楊謹華的印象，她飾演特別愛碎念的爆炸頭暴力媽咪，楊謹華表示：「這個角色是很可愛的，因為這個媽媽非常樂觀，她對男人有自己的一套，不管是對老公還是兒子。」相對於之前出演的其他戲劇角色，跳脫時尚外型，不吝嗇用拳頭解決問題，讓楊謹華印象深刻。然而滿臉雀斑的造型，竟是楊謹華自己主動要求加上的，為了更符合角色設定和個性，楊謹華不惜犧牲扮相、氣質全毀，連坐姿、吃相、說話動作都加倍粗魯，讓導演嚇傻：「這是誰？」
記者羅凌筠/綜合報導
楊謹華分享自己心中當媽媽的樣子：「應該是要有幽默風趣、要會溝通、喜歡給予支持及鼓勵，也可以像朋友般溝通。」3分鐘花絮中可以看到，楊謹華與曾敬驊有許多逗趣的片段，在拍攝休息時也與「兒子」互動滿滿。對於首次和曾敬驊合作，楊謹華驚訝表示：「與敬驊的默契超好，原本擔心會聊不起來，但發現他有一顆早熟的心，什麼都講，唯一像小朋友的時刻是愛講冷笑話。」
楊謹華也分享為了扮演好理髮師的角色接受美髮訓練，在訓練的過程中可以看見她架勢十足，把玩髮型師剪刀，聽到一把剪刀要價上萬驚呆喊：「不敢碰！」還開玩笑問觀眾說 ：「如果我開一家店，你們願意來嗎？」除了理髮師的挑戰外，楊謹華還分享：「演出最大的挑戰是台詞不能減或加一個字，必須按照劇本所寫的說出來，雖然剛開始不習慣，但把它變成挑戰，就變得很有趣。」
劇中楊謹華飾演曾敬驊的媽媽，丈夫是曾合作過的竇智孔，兩人繼2008年《牽牛花開的日子》後再度合作，過去楊謹華是飾演竇智孔哥哥的初戀女友，這次再碰上，兩人成為一對婦唱夫隨的可愛夫妻，是男主角曾敬驊的父母。竇智孔還誇她像張曼玉：「她現在給我的感覺跟以前完全不一樣，她現在就有一種張曼玉的氣質，跟以前的感覺不一樣，變得比較穩定、有智慧的人，跟謹華再重新合作，我覺得滿有趣的。」