看好觀光潮 跨國酒店結合產業自辦徵才 提供千個工作機會

我是廣告 請繼續往下閱讀
今(2)日的「畢業即就業 從這裡開始」徵才活動，邀請勞工局長王鑫基與觀光旅遊局代理局長林國華一同出席，6所大專院校分別有崑山科技大學、中華醫事科技大學、長榮大學、嘉南藥理科技大學、遠東科技大學、台南應用科技大學，由校長、院長、老師帶領學生、準畢業生等，透過飯店的實地參訪，提前認識企業文化及工作環境，有助於實習公司的選擇與畢業後即可快速投入飯店職場。
勞工局長王鑫基表示，臺南市111年失業率3.6% 自108年已連續4年為六都最低，代表台南是一個好工作的城市。觀光旅遊局長林國華致詞中表示，台南觀光逆勢成長37％，遊客人數達1200萬人次，代表台南旅遊的蓬勃發展，鼓勵更多人才投入觀光產業。
台南大員皇冠假日酒店將提供約50名工作機會，職缺從餐廳服務員、廚師、房務員、櫃檯禮賓生、到高階業務主管等。總經理林欣怡表示，她在飯店服務長達20多年，就是看中飯店可以跨部門學習，從中找到自己的興趣，讓工作與興趣結合，是工作得以長久的關鍵，只要願意學習，都可以跟她一樣從一名總機人員成為飯店總經理，這就是國際連鎖酒店集團多元職涯發展的優勢。
台南觀旅局表示，雖然台南觀光市場在疫情期間逆勢成長，但大量旅客湧入住宿臺南，旅宿業人力短缺情形卻時有所聞。觀旅局已將本市118家次旅宿業924個職缺轉請勞工局陸續辦理就業媒合，並將職缺函請具有旅宿餐飲等相關科系之大專院校，如各校有輔導學生就業或實習需求，逕行與各旅宿業職缺窗口聯繫，以積極開發學生就業機會，並發展本市觀光產業。截至發稿為止，下午媒合人數多達150人，成效卓著。