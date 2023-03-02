蔡阿嘎「戴口罩快閃東京」狂被認出！網秒指1特徵太強
百萬YouTuber蔡阿嘎以幽默的個性及多元的創作能力，在社群媒體上擁有超高人氣，近日他和老婆二伯再度前往東京快閃48小時，沒想到戴著口罩走在日本街頭，一路上竟被許多台灣人一眼認出，讓他笑喊「嘎哥有這麼好認？」貼文曝光後，不少網友都認為是蔡阿嘎的眼睛特徵太強，直呼：「眼神超好認的！」
記者賴禹妡/台北報導
蔡阿嘎昨（1）日在臉書發文，他表示趁著228連假又和二伯偷偷到日本東京快閃48小時，雖然是出國，但路上卻遇到很多台灣人，而且蔡阿嘎雖然戴著口罩，但還是被大家瞬間認出，讓他驚呼觀眾都超強，更笑喊：「哈哈哈～嘎哥有這麼好認？」
蔡阿嘎也在留言區好奇追問大家「到底是認眼睛？還是髮型？」對此，網友們紛紛回答，「是認走路外八」、「認隔壁的二伯吧」、「認你買的東西吧哈哈，一直都是這兩個愛牌啊」、「是你帥氣的光芒」、「衣服太顯眼」、「認的是嗄哥氣場啊」、「那是一種嘎味」、「氣質，是台客的氣質…用聞的可能都聞的出來」、「天生自帶箭頭⋯阿嘎在這」、「聲音是最好的辨識度」。
但多數網友都認為關鍵在於「眼睛特徵」太強，「認眼睛」、「眼睛超好認…我也大方熱情跟你們打招呼」、「眼神超好認的」、「認眼睛～炯炯有神」、「眼睛，因為眼睛是靈魂之窗」、「下次口罩脫掉換戴眼罩就好看這樣還會不會被認出來」。