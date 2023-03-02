啦啦隊女神吃燒肉「誤喝沾醬」崩潰了！短今傻眼還原過程
中信兄弟Passion Sisters啦啦隊女神短今擁有甜美臉蛋、D級傲人上圍和173公分的高䠷身材，時常透過社群媒體與粉絲互動的她，今（2）日在IG發文，透露自己前幾天和姐妹吃燒肉，豈料卻誤把沾醬拿來喝，讓她忍不住自嘲：「不可能連吃飯都會做蠢事吧？不可能每個人都知道那是沾醬吧！」掀起熱議。
記者郭佩蓉/綜合報導
短今在IG還原當天情況，她表示那天和姐妹們吃燒肉，服務員給每個人遞上一碗湯，「我順勢拿起來喝了一口，立馬眉頭深鎖」，接著便轉頭跟希希說：「這個湯好酸喔！」結果希希傻眼直回：「呃～那碗是檸檬汁…是沾醬！」讓她忍不住自嘲：「不可能連吃飯都會做蠢事吧？不可能每個人都知道那是沾醬吧！對面從美國回來的巧薇心想臺灣人吃飯都會先用檸檬汁漱口嗎？」
除了分享吃燒肉誤把沾醬拿來喝的搞笑事蹟，她也不忘曬出與希希、小帆、巧薇和泱泱的絕美合照，貼文及照片曝光後，網友也紛紛留言：「沒事兒，當個開心果」、「檸檬汁維他命C含量多，果然是今老闆日常」、「果然是鈑金，夠ㄎㄧㄤ」、「天然呆就是可愛」、「短今是名副其實的ㄎㄧㄤ妹，沒關係人漂亮可愛就好」、「短今好美」、「哈哈哈哈哈」。