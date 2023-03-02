PLG／聯盟末節得分王是誰？林書豪領跑、盧峻翔總分最多

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根據統計，如果忽略出賽場次不足的問題，以及不計算已經離開聯盟的球員，目前佔據聯盟末節得分榜頭位的就是林書豪，他出賽的4場比賽在第四節總共得到30分，場均7.5分。班尼特得到56分，製造犯規能力強的他，很受攻城獅教練團青睞，場均可得到4.6分；本季調整出更好體態的牧倫斯，共得到74分，表現穩定，場均則是3.3分。
2屆聯盟FMVP得主辛特力，得到60分，場均3.3分，富邦在末節更喜歡使用大洋將，他表現機會不算多。強森56分，場均2.9分；特壞55分，場均3分；沃許本46分，場均3.8分；克拉索夫55分，場均5分。而讓人訝異的是，「新台灣人」阿提諾只有21分，場均1.3分，他在16場比賽中，只有7場末節有得分，雖然這和班尼特的存在不無關係，但在他得到足夠出手數的場次，效率也並沒有很理想。
本土球員方面，本季打出生涯年的盧峻翔共得到138分，場均可攻下6分，儘管在效率上可以更好，但論質論量、能在末節承擔一支球隊進攻責任的球員，在台籃聯盟中並不多見，這也說明了他的價值。
夢想家的林俊吉得分天賦毋庸質疑，連三季的表現都很穩定，他本季末節共得到95分，場均3.9分；國王今年末節決勝陣容不斷調整，而且又多林書緯的加入，不過「上官長」楊敬敏還是展現了老將價值，末節共得76分——包括去年12月2日對領航猿單節砍17分——場均3.4分；攻城獅高國豪48分，場均2.8分。
在曾文鼎走後，曾祥鈞本季得到更多機會，他也沒有讓人失望，在關鍵時刻的表現越來越好，雖然戰術地位不高，但把握度不錯，有多次在末節爆發，共得67分，場均2.7分。轉隊到國王的林書緯64分，場均3.2分；本季定位有所調整的施晉堯得到48分，場均2.1分。
過去在成立此聯盟時，PLG執行長陳建州說過，為了保留本土球員成長的空間，因此末節各隊只能使用單洋將，這是當初這個規則訂力的本意。「在關鍵時候，如果場上是2外援，那可能就是他們自己在兩人小組配合打Pick & Roll或Pick & Pop，你傳我、我傳你的刷分。但聯盟賽制應該要幫助球員提升，所以我們採用和國際賽一樣的配置，希望用一整年、一整季讓本土球員去進化，至少你在最後時刻拿到球不會慌，知道怎麼去處理，怎麼去決策，也包括在罰球線上穩穩將球罰進。」
而目前看起來，這樣的規則配置確實有他的效果在，聯盟6隊在末節只能用單洋將的情況下，通常不得不在保護禁區和外線火力上做出選擇，這時候多數球隊常常選擇留下長人，而一些本土球員在此時就有更多發揮和主導戰術的機會，
雖然聯盟在官網公開的數據中並無法直接查詢單節次，因此尚無法去扣除垃圾時間和統計出手效率；而且在場上做出價值的方式也不僅僅是只有得分，不過單就末節總得分和場均得分，依然能得出一些有趣的結論。