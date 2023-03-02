不只青花驕登台南！王品「就饗鐵板燒」參戰：400元吃飽
2023年王品集團展店計畫全台動起來！不只旗下主打麻辣鍋的「青花驕」即將進軍台南，引發熱愛美食的府城朋友們嗨翻天。在台北東區街頭也悄悄試營運全新品牌「就饗鐵板燒」，據悉3/15才要正式開幕，如今還在試營運的階段卻已是每日爆滿的狀態。據了解，「就饗鐵板燒」將專攻平價美食商機，吃得到王品最拿手的牛排、海鮮等澎湃套餐，而且竟然不收服務費，人均客單價不超過400元就能吃飽，超佛心！
記者蕭涵云/綜合報導
王品集團旗下餐飲品牌展店動起來，不只「尬鍋台式潮鍋」已開出第3家，受嗜辣民眾熱愛的「青花驕」麻辣鍋也將走出雙北、進軍台南中西區，消息一出，已令府城朋友們嗨翻天。近期更有全新品牌「就饗鐵板燒」，悄悄在台北東區街頭試營運，雖然下週3/15才要正式開幕，現在每日已是天天爆滿的狀態。
據了解，「就饗鐵板燒」將開展王品集團旗下平價鐵板燒版圖，雙人海陸套餐吃得到原塊牛排、香酥雞腿排、澎湃海鮮盤，均附上季節時蔬、蒜香豆芽，、，特色甜點及就饗自助吧無限享用，卻只要798元，換算下來平均一人400元有找，簡直太佛心。
相中台北東區商務及家庭需求，「就饗鐵板燒」除了光是超值雙人海陸套餐，還有8款經典套餐可選擇，而獨饗海陸套餐也有6款主餐搭配海鮮。而且主打人均客單價不超過400元的「就饗鐵板燒」，竟然還不收服務費，難怪還沒開幕就已經吸引饕客擠破頭嚐鮮。