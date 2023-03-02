快訊／一問到蔡天鳳命案！郭富城瞬間《斷網》台媒全傻眼
香港動作犯罪電影《斷網》，今（2）日舉行視訊聯訪記者會，導演黃慶勳、監製鄭保瑞、演員郭富城和林家棟共同出席受訪，近來「香港名媛蔡天鳳命案」轟動娛樂圈，「天王嫂」郭富城妻子方媛正是她的閨密，當記者詢問郭富城對於此一事件心情上有無受影響，視訊畫面瞬間「斷網」如同本片一樣，令現場台灣媒體們感到相當訝異。些許是擔心電影遭到命案事件模糊焦點，香港工作人員才會選擇在訪問最後直接切掉畫面，至於真相如何無從得知。
記者黃雅琪/台北報導
郭富城妻子方媛，面對閨密蔡天鳳慘遭殺害一事，先前在微博悲痛發文：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法延誤，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然未能平伏！祈求安息。」當時郭富城也有轉發本篇貼文，並寫下：「祈求安息。」
已經3年沒有來台灣的郭富城，今日接受台灣媒體訪問，一開場就先展現親和力說道：「不好意思，因為工作的關係沒辦法來台灣，但透過視訊跟《斷網》一樣。」私底下的郭富城認為電腦與生活息息相關，他自己在使用手機上網的部分很流暢，但如果要像片中駭客一樣用電腦寫程式沒辦法，他說自己拍攝前有特別上網查到一個印度駭客小孩，模仿他的狀態來符合角色。
《斷網》拍攝期間撞上疫情高峰期，頻頻出現停拍狀況，過程中郭富城和導演黃慶勳、監製鄭保瑞一直討論如何才能拍得更好。導演與監製表示，電影想傳導的理念是：「為了金錢而不擇手段、為了家庭而不顧一切，基本上也是網路的危機與生活相關，網路帶給我們很方便但也方便了壞人，不要為了金錢而不顧一切，被人家著貪念這個弱點。」並透露一開始寫劇本就決定找林家棟、郭富城來主演。《斷網》將於3月10日在台上映。