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台南特產進軍東京食品展 白色情人節蘭花同步亮相

▲台南市政府今（2）日舉辦東京食品展行前記者會，要將台南好吃好用的特產行銷至海外（圖／記者林怡孜攝，2023,03,02）
▲台南市政府今（2）日舉辦東京食品展行前記者會，要將台南好吃好用的特產行銷至海外（圖／記者林怡孜攝，2023,03,02）

記者林怡孜/台南報導

東京食品展即將於3月7日開幕，台南市政府今（2）日特別舉辦行前記者會，台南市長黃偉哲宣布他將帶領9家參展廠商及台南市農產運銷、南瀛農產、台南市各農會、奇美食品、黃金蕎麥等農產台南代表隊，進軍世界3大食品展之一的「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」，為台灣農業開拓國際通路，向日本市場推廣台南特色。

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黃偉哲表示，台南睽違3年再次參展東京國際食品展，這次因應疫情對國際市場的影響，針對外銷品項進行調整，參展產品以「好保存、好上架、好方便」為原則，行銷以「企業對企業（B to B）」為方向，讓台南農產品快速滿足日本超市與量販業者所需。


黃偉哲說明，除了與官方的往來外，這次參展是與民間一同打團戰，除了台南的旗艦農產品，也與農漁會、食品業者合作，將加工後的鳳梨與芒果果乾、果汁及毛豆、文旦、虱目魚系列產品一起帶到日本，期盼吸引各國買家洽談合作，打下台南優質農特產外銷通路的良好根基。


今日記者會也同步展示「台南400-蘭得有心人」蘭花白色情人節款，此行將至日本亮相。黃偉哲強調，不管是吃的、喝的、用的、玩的，這次都要一併帶去東京食品展，讓世界看見台南在農業與蘭花生技上的堅強實力，也希望未來農會及農產公司持續與南市府攜手合作，一起向亞洲盃、世界盃邁進。


農業局說明，東京國際食品展是亞洲規模最大的食品展，許多日本大型超市、連鎖通路、食品批發商及食品電商，都會前來了解接洽並評估進口，是打入日本市場非常重要的管道。台南館這次以台南400的形象設計，並製作中日英文的產品型錄，一方面讓台南館在世界舞台上更加吸睛，另一方面也方便參展廠商做一對一的商業洽談。


今日記者會農業局也展示在東京參展的攤位設計，以台南廟宇及紅磚牆為元素，參考台南400年的視覺色彩，希望為日本買家帶來視覺與味覺的雙重饗宴，將台南富有文化的優質農產行銷到國際

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