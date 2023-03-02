桃園漏水率下降6%！王美花：續加速辦理管線汰換工程

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她於媒體聯訪中表示，桃園是一個不斷在成長的城市，其中包括產業、人口、整體生活機能，以及交通流量等，在政府推動台灣三大投資方案中，桃園甚至是投資第一名的城市，為因應人口增加，老舊管線更需加以維護。
她接續說道，管線的維護在前行政院長蘇貞昌任職時期就已非常重視，去年的漏水率已從原先的18%降至12%，往後盼能持續將漏水率降低，「畢竟對台灣來說，水資源是非常珍貴的。」
王美花於致詞時也提到，石門水庫除了是桃園當地重要水源，也是往南調度重要的關鍵，未來還需與市府協調配合，而桃園市多屬丘陵台地為早期開發都市，工業用水占整體供水量33%，除了人口、產業不斷增加外，台商回流也非常熱烈，故屬高速經濟發展區，供水需求已達每日120萬立方公尺，因區域多為加壓供水，應強化管線避免漏水。
目前桃園地區2013至2022年已投入汰換管線經費約55億元，汰換管線長度約439公里，漏水率下降約6%，成效良好。王美花說，後續應持續加速辦理汰換工程，以降低漏水損失及提升供水服務品質。
經濟部指出，此次視察桃園市桃園區經國路、有恆街汰換管線工程，主管線採用延性鑄鐵管，耐用年限達40年以上且耐壓、耐震，用戶管線同步採用耐震且不易漏水的不銹鋼波狀管，可有效降低漏水及滿足當地區域發展用水。另外，台水公司也說，未來配合桃園地區發展興辦的重大供水工程，包括航空城區外供水工程、八德加壓站工程、大湳送龜山複線工程、三坑中繼加壓站工程及龍潭淨水場改善工程等，以因應桃園地區用水成長需求及強化供水韌性。