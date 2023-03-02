T1／海神主題周　邀請東奧英雄湯智鈞、楊勇緯開球

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女籃國手「錢姐」錢薇娟，職業生涯曾成功入選美國WNBA，是國內女籃指標性人物。退役後曾任WSBL台電女籃教頭、現任北市大女籃總教練與T1聯盟會長，縱橫體壇多年，勇於挑戰、突破傳統讓她成功跨足不同領域，並持續為推動籃球運動努力。
有國民小點心之稱的「湯包」湯智鈞2020年東奧攜手魏均珩、鄧宇成抱回射箭反曲弓男團銀牌，且是2018雅加達亞運奪金成員之一。年僅21歲的他具有沉著冷靜與「大心臟」特質，11日將為海神隊瞄準勝利，獻上滿分開球。
2020年東奧柔道銀牌「柔道男神」楊勇緯，原訂1月14日擔任開球嘉賓因疫情延期，穩坐國際柔道總會(IJF)男子60公斤級排名第一的他，征戰國際賽朝2024巴黎奧運邁進之際，12日代表明治SAVAS，以勇於超越自己的精神擔任開球嘉賓！ 當天他也將前往明治SAVAS環廊活動攤位，與 #神隊友 近距離互動，不要錯過。
*互動時間請詳見「SAVAS」官方社群。
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玉山挺籃球，為台籃加油。主題週環廊攤位，在地欸雄大聲，「港都球隊知多少」、「玉山挺籃球百發百中神射手挑戰」、「港都運動我來挺」，以及中場「技術挑戰賽」，3/11和3/12邀請 #神隊友 一起動起來！「球員神預測」，將在賽後抽出5位神預測該場賽事最高得分主場球員之 #神隊友，第一位可獲得由玉山銀行提供的PS5同捆包，另四位可獲得漢來海港餐券， 海派大獎等著你！
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