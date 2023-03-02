瑤瑤化妝間突大叫「幹嘛」！友以為吵架嚇壞 結局尷尬了
女星瑤瑤（黃喬歆）外型亮麗，靠著自然不做作的個性圈粉無數，但近日卻被好友夏乙薇在節目上爆料，她私底下竟會和娃娃講話，讓旁人看了超毛，甚至某次趁錄影空檔在化妝間休息時，在大家面前突然大喊「妳幹嘛！妳今天怎麼了」，就在眾人以為她在和別人吵架時，自己則轉頭尷尬解釋：「沒有啦，我在跟自己說話。」
娛樂中心/綜合報導
夏乙薇在節目《小明星大跟班》中分享，某次錄影時大家在化妝間休息，她突然聽到瑤瑤大叫「妳幹嘛！妳今天怎麼了」夏乙薇當下立馬嚇到心想「怎麼了？她在跟誰吵架嗎？」結果下秒瑤瑤自己很尷尬地轉身解釋「沒有啦，我在跟自己說話」而她當時還跟瑤瑤不熟，忍不住懷疑「蛤？這女的是不是精神有問題？」
「她常常會有一些這種詭異的行徑，讓我懷疑她是不是有一些靈界的朋友」夏乙薇表示，認識瑤瑤後更可怕，她和瑤瑤在某次出遊時睡同一間房，朋友們晚上約好在她們房間聚會聊天，不久後大夥也各自解散回房。
但夏乙薇洗完澡躺在床上休息時，卻突然聽到瑤瑤在講話，還不斷聊到當天的事，她原以為瑤瑤在講電話，快睡著時又突然想到瑤瑤的手機明明就正在充電，「她到底在跟誰講話」。
夏乙薇隨後偷偷摸摸地偷看，發現瑤瑤居然在和一個娃娃說話，讓她當場嚇壞，直呼「好可怕，這是鬼娃恰吉還是窒友梅根嗎？」最後更是害怕到整晚都不敢睡覺。而瑤瑤聽完也坦言，她確實有自言自語的習慣，也常常因此嚇到別人，還會跟水果、娃娃等物品講話，但都只是喃喃自語而已。