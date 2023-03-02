迪麗熱巴「現身直播」粉碎懷孕傳聞！真實身材被讚高中生
中國一線女星、新疆女神迪麗熱巴擁有精緻五官、火辣身材，以《你是我的榮耀》、《三生三世十里桃花》和《烈火如歌》等戲劇爆紅，粉絲無數。先前曾被傳出與中國頂流男星約會，甚至爆出懷孕消息，對象則從肖戰、楊洋換到黃景瑜。對此，她今（2）日出席直播活動現場，穿著白色百褶短裙，曬出一雙白皙美腿，徹底粉粹懷孕傳聞，還衝上微博熱搜，讓大批網友狂讚：「被迪麗熱巴美暈了」、「這是什麼校園劇女主角」、「根本高中生」。
記者郭佩蓉/綜合報導
迪麗熱巴上月被中國狗仔陽陽拍到穿著大衣遮肚的照片，遭爆疑似懷孕、結婚當媽的傳聞，甚至還說：「大概算一下，應該還屬兔，10月左右。」甚至轉發黃景瑜慶生文並Tag他：「恭喜升級成功，小哥哥。」使謠言甚囂塵上、鬧得沸沸揚揚，後來黃景瑜也透過工作室PO出聲明澄清：「網路言論有自由亦有底線，我司堅決維護黄景瑜先生的合法權益，對於惡意編造並傳播侮辱性謠言的行為，我們已委託律師事務所取證備訴，追責到底。共同的網路空間需要我們共同維護，不造謠不傳謠，還網路環境一片『清朗』」。
而迪麗熱巴今日出席代言品牌活動，以直播的方式現身，讓大批網友相當激動，只見她臉上妝容相當精緻，頭上綁著雙丸子頭，上面還有蝴蝶結點綴，穿著白色打底T恤、淡紫色背心，下身則搭配百褶短裙、白長襪和黑皮鞋，使白皙長腿一覽無遺，模樣清純又可愛。至於網路上瘋傳的「懷孕傳聞」從直播中便能得知一切皆是「假」，迪麗熱巴的肚子相當平坦，絲毫沒有懷孕跡象。
照片曝光後也被大批中國網友稱讚：「被迪麗熱巴美暈過去了」、「漂亮迪麗熱巴」、「大美女今天很甜」、「根本高中生」、「超青春」、「熱巴笑起來好美，太甜了」、「充滿活力，好看好看」、「生圖也很美」、「生圖的神」、「好美好甜」、「愛了」、「這是愈活愈年輕了呀，好嫉妒啊，這美貌」。