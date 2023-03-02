曾自嘲「沒人」！遊樂園與VTuber合作　粉絲擠爆狂吃一物

我是廣告 請繼續往下閱讀
志摩西班牙村於2月時，與日本知名公司「ANYCOLOR」旗下「にじさんじ」（NIJISANJI，彩虹社）所屬VTuber周央珊瑚展開合作活動，期間由周央珊瑚擔任志摩西班牙村的虛擬宣傳大使。在這次合作活動當中，也推出了紀念印章收集活動，只要造訪與周央珊瑚有關的地方就能收集紀念印章兌換原創貼紙，蓋章地方還設置了周央珊瑚的等身立牌供粉絲和遊客拍照。
會促成這項合作活動的原因，要先回溯到2022年5月，當時周央珊瑚在直播中提到了熱情介紹志摩西班牙村，機關槍式的介紹經過粉絲剪接後因此爆紅，甚至登上了推特趨勢排行，也吸引了不少粉絲前往志摩西班牙村遊玩，也讓許多網友期待志摩西班牙村官方與周央珊瑚合作工商。
同年8月，周央珊瑚推出了與志摩西班牙村合作工商影片，可以看到周央珊瑚幾乎是以包場方式，享受園區內的表演，大啖巧克力以及原味的吉拿棒。當時影片播出時，同時觀看人數飆破3萬人，更讓「周央サンゴ」、「志摩スペイン村」等關鍵字再次上了推特熱門趨勢。
沒想到時隔約4個月，志摩西班牙村與周央珊瑚再次合作，出現了驚人現象。往年即使是週末熱門時間，志摩西班牙村的一日遊客人數僅約2000人，沒想到在合作活動推出當天，志摩西班牙村的遊客人數翻倍成長至7000人，且當天還是平日，後續幾天也都有維持一日6000人至7000人的亮眼成績，也讓許多網友不可置信，紛紛拍下被擠爆的入口處，PO上推特表示「這真的是志摩西班牙村嗎？」
不僅遊客人數暴增，曾經在周央珊瑚影片中出現的吉拿棒更是大熱賣，原本平均一天只賣出40根，在經過周央珊瑚強力推薦之後，活動開始的首個週末每日賣出了1000根以上，是先前的25倍。
日媒前去採訪時發現，不管是遊樂設施，還是劇場表演，都排起長長隊伍，更有不少遊客前往商店購買與周央珊瑚聯名的商品，販賣數量超出園方預想的10倍以上。對於周央珊瑚引爆的遊樂園熱潮，志摩西班牙村的負責人表示，「之前完全沒有見過這樣的景象，覺得十分感謝。」
志摩西班牙村設立於1994年，但是因為交通困難再加上近年來疫情影響，遊客顯著減少。為了製造知名度，志摩西班牙村曾經以「遊客太少」作為賣點，以「遊樂設施不用排隊」、「很好拍照」、「可以近距離接觸表演者」等，進行自嘲式宣傳。
如今與周央珊瑚合作，引爆新一波熱潮，也讓外界認識到VTuber除了在直播中給與觀眾陪伴感之外，與異業合作還能帶來實質影響力，成為令人意想不到的「錢潮」。