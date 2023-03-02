綠台南正副議長遭起訴　藍：賴清德改革還有人信？

針對台南地檢署今（2）日宣布偵結台南市第4屆正副議長賄選案，依違反《公職人員選舉罷免法》等罪名起訴議長邱莉莉、副議長林志展、前民進黨中執委郭再欽等10人，中國國民黨副發言人呂謦煒質疑，民進黨主席賴清德僅對邱莉莉與林志展停權3年處分，不僅沒有要求他們辭職、重選議長，更沒有對民進黨的黑金貪腐向全台老百姓公開道歉，現在還在用抹黑手法傷害南投民主，如何讓台灣老百姓相信民進黨的改革誠意？
記者余祥／台北報導
呂謦煒指出，據檢方調查，邱、林等人不僅行賄，對無法賄賂的議員更採用恐嚇手法，可見民進黨在台南的「黑金」作為已是肆無忌憚、為所欲為，民進黨被問到相關案情時，僅低調回應「尊重司法調查」，然而想當初賴清德任台南市長時，僅因時任議長涉賄，就拒絕進議會232天，反觀現在卻僅對涉案人士停權了事，更允許現任市長黃偉哲進議會，種種作為可看出民進黨的改革只是虛晃一招、民進黨的反黑金只是打假球！
呂謦煒質疑，賴清德對不僅不要求涉犯黑金案件的邱、林等人辭職，也沒以黨主席之姿對全台老百姓道歉，甚至還用烏龍爆料、抹紅抹黑等種種負面選戰奧步汙染純樸的南投。賴清德連自己的黨都管不好，又有什麼資格來南投輔選？正直的南投人反對黑金政黨、拒絕負面選戰，民進黨涉及黑金而毫不反省，蔡培慧作為民進黨的提名候選人，是否也應該對此表態？