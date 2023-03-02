特企／三隻猴子為中華隊集氣　力挺前進東京巨蛋！

經典賽A組賽事將於3/8至3/12在臺中洲際棒球場展開，準備好帶上你的加油棒，在全場歡聲雷動的火熱氣氛中，觀賞精彩又緊張的中華隊賽事了嗎？無論是VIP包廂或是看台區，三隻猴子準備好滿滿應援！凡中華隊比賽，三隻猴子準備猴子特調和猴子入場禮，炒熱現場氣氛和熱情，助威中華隊戰鬥力爆表！大聲喊出你的熱血猴援口號，還有機會在七局下半抽中三隻猴子威士忌一瓶。猴子強棒再加碼，凡中華隊擊出全壘打，三隻猴子一起好康出擊，現場送出10瓶猴子小酒！最刺激緊張的球賽，最熱血沸騰的應援，和三隻猴子一起炸裂全場！(以上活動限年滿18歲參與，主辦單位保留活動最終解釋權利。)
三隻猴子三重麥芽威士忌，看球最嗨搭檔。「想怎麼喝！就怎麼喝！」，品飲不同風味、盡情享樂，自由不拘泥、有趣多變化，三隻猴子豐富多層次的風味和口感，宛如跟著中華隊球賽起伏跌宕的心情！現場準備Ginger Monkey，香甜蜂蜜風味滑順入喉，搭配微氣泡清新口感，清爽無負擔，舒緩看球緊張情緒。三隻猴子威士忌的香氣環繞於口中，餘味延伸至後韻許久，就如同精彩的全壘打，一再欣賞回味！
不強調產區、年份及酒廠間的風味差異，在保有蘇格蘭威士忌一貫的嚴謹製程下，三隻猴子精選來自斯貝賽區3家單一麥芽威士忌酒廠各9個橡木桶的原酒融合熟成，不管是純飲、搭配薑汁汽水或一口shot，都能完美呈現其滑順口感和濃郁香草香氣，絕對是看球歡慶最佳助攻！
三隻猴子除了現場給力應援，通路活動也是強棒接力，滿滿好康優惠！即日起於全台合作菸酒專賣店購買三隻猴子威士忌三瓶，即贈猴子手提酷冰杯，走到哪冰到哪！3/12前，至三隻猴子LINE官方帳號登錄發票，可再獲贈LINE POINTS 100點！無法到現場加油的粉絲，快至指定通路購買三隻猴子威士忌，邀三五好友透過螢幕，為中華隊加油，同時拿好禮！詳細贈品內容及贈獎機制，請依各店家公告為主，贈品數量有限，送完為止。
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