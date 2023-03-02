王品3中餐辦龍蝦趴！姓名有「這字」還屬龍：免費吃龍蝦
▲王品集團旗下3大中餐品牌，享鴨、莆田、丰禾共同推出龍蝦趴活動，開搶1500張「龍蝦免費兌換券」；凡「姓名有龍」且生肖屬龍，直接招待免費龍蝦料理。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/台北報導
2023-03-02 18:13:42
王品集團又端出美食寵客啦！集結旗下3大中餐品牌，享鴨、莆田、丰禾共同推出「龍耀星級 蝦 PA 登場」龍蝦趴活動，一次推薦9道創意龍蝦料理，3/6～3/8限3天，每日下午3點「王品瘋美食APP」開搶1,500張「龍蝦免費兌換券」。而且即日起至4/23限54天，只要花699元就能爽吃龍蝦；活動期間凡是「姓名有龍」且「生肖屬龍」，到店內用套餐並出示身份證件正本，就能招待「免費龍蝦料理」。
王品集團旗下享鴨、莆田、丰禾3大中餐品牌，首度聯手舉辦「龍蝦趴」活動，嚴選每尾重逾450克的青殼大龍蝦入菜，比一般餐廳常見的波士頓龍蝦更有料，大推9款中西各異、家常或麻辣，蒸煮炒炸都囊括的龍蝦料理滿足饕客。最大手筆當屬享鴨推出的「鮮松露龍蝦」，精選法國空運來台、每公斤要價4萬元的頂級黑松露，由專人在桌邊現刨入菜；莆田「生爆龍蝦球」則上演吸睛火焰秀；丰禾則端出豪華台菜「果律龍蝦」以乾冰裊裊仙氣烘托上桌，搶攻網美最愛的打卡菜色。
別以為龍蝦吃不飽，享鴨的「剁椒雙龍」巧妙結合龍蝦與烏龍麵，吸飽香辣滋味再下肚；莆田延續粵菜精髓的「上湯龍蝦伊麵」，以老母雞高湯為基底，拌入細緻鹹蛋黃煨煮，起鍋前再加入伊麵，同樣能飽食一頓；而丰禾則以台式蒜蓉粉絲煲為靈感，烹製出「清蒸龍蝦寬粉」上桌前再點綴蔥絲淋油爆香，還有超下飯的「蔥薑爆龍蝦」則將帶殼龍蝦肉入鍋爆炒後，再澆淋花雕酒嗆香提味，好吃到停不下來。
▲莆田「生爆龍蝦球」以君度橙酒炙燒，視覺超吸睛。（圖／記者蕭涵云攝） 大方的王品集團，當然有眾多優惠好康要寵客，享鴨、莆田、丰禾3大中餐品牌的「龍耀星級 蝦 PA 登場」龍蝦趴活動，大手筆於3/6～3/8限3天，各送出500張免費龍蝦券，3/6享鴨、3/7莆田、3/8丰禾各於下午3點在「王品瘋美食APP」開搶，共將送出1,500張「龍蝦免費兌換券」。即日起至4/23限54天，只要內用多人套餐，可享「699元超值加價購龍蝦美饌」乙份，再贈1,000元現金抵用券，可於指定期間到王品中餐廳折抵消費下殺67折；而且活動期間凡是「姓名有龍」且「生肖屬龍」，包括1916年、1928年、1940年、1952年、1964年、1976年、1988年、2000年、2012年，到店內用套餐並出示身份證件正本，就能招待「免費龍蝦料理」；同步適用生肖為指定年份隔年度2月前出生者，每人每店限兌換乙次。 ▲享鴨「鮮松露龍蝦」由專人桌邊現刨黑松露入菜。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，君品酒店的雲軒西餐廳迎接春季也獻上「春饗宴」，3/1起祭出首波快閃優惠，限量200組「加拿大龍蝦套餐」主打中西龍蝦對決，以西式起司和白醬烹調濃濃奶香的「焗烤龍蝦」，或以中式鹹蛋搭配上湯和奶油烹製鹹香的「金沙龍蝦」，任選半隻龍蝦搭配沙拉、前菜、日式冷盤、湯品、主廚精選甜點、飲品，七道式個人套餐每套1,499元+10%。
▲丰禾龍蝦料理，左起：果律龍蝦、蔥薑爆龍蝦、清蒸龍蝦寬粉。（圖／記者蕭涵云攝） ▲享鴨龍蝦料理，左起：橙鑲龍蝦、剁椒雙龍、鮮松露龍蝦。（圖／記者蕭涵云攝） ▲莆田龍蝦料理，左起：上湯龍蝦伊麵、生爆龍蝦球、龍蝦橙果盅。（圖／記者蕭涵云攝） ▲雲軒西餐廳「中西對決‧加拿大龍蝦套餐」限量200組，主菜左起：「金沙龍蝦」與「焗烤龍蝦」2選1，每位1499元+10%。（圖／君品酒店提供）