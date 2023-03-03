看日職邊泡湯太桑！全場24席「沒比賽也可進」 定價開賣
邊看職棒邊泡湯也太享受！隨著日本職棒火腿隊新主場「ES CON FILED HOKKAIDO」即將在今（2023）年3月開幕，場內設施也慢慢陸續開賣、曝光，其中在球場內「邊泡湯、邊看球」先前才消息曝光就掀起大波討論，北海道日本火腿鬥士隊粉絲團在臉書曝光「tower eleven onsen & sauna」入浴票券開賣詳細資訊，沒比賽時定價為2500日圓（約台幣562元）、比賽檔期為5000日圓（約台幣1124元），再次掀起一波話題。
記者汪睿琦/綜合報導
「tower eleven onsen & sauna」為世界首創的「球場內可觀賽場天然溫泉桑拿」，總共有24個席位，球迷可在桑拿房內邊看比賽邊享受熱水浴，還有室內酒吧區提供原汁原味精釀啤酒、各種飲品和簡餐，泡累了也可以坐在陽台區繼續觀看棒球賽；另外沒有比賽時，旅客也可以購票入場享受溫泉和啤酒，實在有夠CHILL！
最受關注的票價部分，在日間比賽時段售價為5000日圓（約台幣1124元），夜間比賽則分為兩大時段，11:00-14:30之間2500日圓（約台幣562元）、16:00-22:00之間5000日圓（約台幣1124元）；非比賽日則為2500日圓（約台幣562元）；另外4歲學齡前童至小學生半價，家長帶著4歲以下兒童可免費入住。
除了入浴票券外，還有Totonoe Terrace座位票日夜間比賽都為8000日圓（約台幣1798元）、2個坐位連在一起的「依偎座位」日夜間比賽都為1萬日圓起（約台幣2247元）、擁有4個座位的包廂座位則為4萬8000日圓起（約台幣1萬787元）。
此外，Klook平台上正火熱開賣日本福岡軟銀鷹隊球賽門票，台灣球迷不用擔心語言隔閡，即可輕鬆購買2023年賽季各式超值門票，如A座指定席989元、外野指定席626元等；台灣球迷不僅可臨場感受日式應援魅力，還可看到軟銀鷹隊特有的獲勝時煙火，幸運的話還有機會在屋頂打開的情況下享受棒球比賽！