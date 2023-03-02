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Netflix開刀劉亞仁！地獄2男主換成《文森佐》宋仲基戀人

▲金聖喆（右）代替劉亞仁（左），接下《地獄公使2》男主角。（圖／Netflix、金聖喆IG）
▲金聖喆（右）代替劉亞仁（左），接下《地獄公使2》男主角。（圖／Netflix、金聖喆IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓影帝劉亞仁2月爆出違法注射過量的牛奶針（又名「丙泊酚」，為一種短效靜脈注射麻醉藥），他被拔160根體毛驗毒，確定打牛奶針、吸大麻、古柯鹼跟K他命，形象一落千丈，Netflix今（2日）決定將他踢出《地獄公使2》拍攝，男主角確定由金聖喆代替接任。金聖喆2021年因在《黑道律師文森佐》飾演愛慕宋仲基的同志、2人短暫約會，演技受到討論與歡迎，後續出演夯劇《那年，我們的夏天》再掀討論，知名度可見一斑。

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▲《地獄公使2》劉亞仁。（圖／Netflix）
▲《地獄公使2》男主角劉亞仁被踢除續集拍攝。（圖／Netflix）
劉亞仁吸毒連環爆，其中吸食的古柯鹼因會產生強烈幻覺和中毒，它與冰毒（甲基苯丙胺）、海洛因被稱為三大毒品。他的作為害慘不少人，包含跟李秉憲（又譯：李炳憲）已拍攝完畢的電影《勝負》，以及《末日愚者》、《HI.FIVE》等，上映檔期恐生變。

除了電影，劉亞仁主演影集《地獄公使》2021年上線廣受好評，續集原定6月開拍，今製作公司Netflix已踢除劉亞仁，由金聖喆接任男主角位置，同時公開《地獄公使2》其餘卡司，包含朴正子、金正七、陳慶勳、陳熙貞、金信祿、李東熙、梁益準、李蕊、梁東根、趙東仁、文瑾瑩（又譯：文根英）等。

《地獄公使》第一季曾公開製作費為150億至200億韓元（約台幣3.8億至5.1億元），他們恐因劉亞仁的負面新聞關係，擬出應對資方、賠償甚至換角等措施，花費勢必可觀。《地獄公使2》也改為今年夏天開拍，明年播出。

▲金聖喆（右）在《黑道律師文森佐》的表現，讓觀眾印象深刻。（圖／翻攝tvN）
▲金聖喆（右）在《黑道律師文森佐》的表現，讓觀眾印象深刻。（圖／翻攝tvN）
▲南韓影帝劉亞仁陷吸毒醜聞。（圖／《NOWnews今日新聞》）
▲南韓影帝劉亞仁陷吸毒醜聞。（圖／《NOWnews今日新聞》）
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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