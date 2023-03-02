G20外長會議 孟加拉：從俄烏戰爭獲益的公司應補償窮國
20國集團（G20）外交部長會議今（2）日在印度新德里舉行，進行中的俄烏戰爭依然是會議焦點，孟加拉外交部長穆明（Abdul Momen）認為，從俄烏戰爭中賺取暴利、大發戰爭財的公司，應該要補貼那些經濟大受影響的窮國，尤其像是孟加拉這種，高度依賴進口能源的國家。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，穆明指出一些公司正透過俄烏戰爭賺取暴利，像是能源公司和國防公司，不過穆明並未具體點名是哪些公司。穆明認為，這些大發戰爭財的公司，應該要將獲益的至少20％捐出來，幫助那些受戰爭影響的窮國。
俄烏戰爭對全球都帶來影響，造成了糧食短缺、通貨膨脹，對於本已因為疫情疲軟的經濟表現，更是雪上加霜。尤其那些高度依賴能源進口的國家，獲取能源的成本飆升，推高通膨，政府為了抑制通膨不得不祭出補貼，又會造成一系列連鎖反應。
穆明表示，我們當然希望戰爭趕快結束，雙方趕快走向和平談判，「因為這場戰爭正在傷害我們」。穆明認為，西方國家對俄羅斯實施的制裁措施，實際上也會波及到像孟加拉這樣的開發中國家，但西方國家卻從未與開發中國家討論。穆明最後再次呼籲，受到俄烏戰爭影響的開發中國家應該要受到補償，「而且應該是強制性質的補償」。（編輯：倪浩軒）