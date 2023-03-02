詐騙集團「狂盜照」裝窮騙粉絲！郭富城喊話：已經報警了
香港動作犯罪電影《斷網》，今（2）日舉行視訊聯訪記者會，導演黃慶勳、監製鄭保瑞、演員郭富城和林家棟共同出席受訪，片中劇情與「網路詐騙」密切相關，有著切身之痛的郭富城表示：「很多人在網路上假裝是我，假裝一無所有騙我的粉絲。」他還開玩笑說：「已經報警了！」呼籲大家上網要當心詐騙。
記者黃雅琪/台北報導
現年57歲的香港天王郭富城，與愛妻方媛在2017年結婚，婚後育有2名寶貝女兒，今日受訪時他有感而發：「每一個人人生都是不同的成長階段，我媽在世時就希望看到兒子成家立業，我完成媽媽對兒子的願望，我自己也實現了願望！現在有2個女兒非常幸福，當你有了家庭之後那種快樂是無價的，不是工作能夠帶來的。」他認為自己在片中的爸爸角色，是一個很立體的父親形象，當女兒生病時就要背負更大的責任。
提到會不會擔心女兒沉迷電腦？郭富城笑了笑回答：「1個月前學校開家長會時，老師說我女兒有點分心，但畢竟小孩也要上網、學習也要上網，所以後來我們就強制她不准看電視！」提到與電影劇情相關的「網路詐騙」，郭富城有些生氣的呼籲大家：「很多人在網路上假裝是我，假裝一無所有騙我的粉絲，真的不要相信在網路上的所有東西，我是有經歷的，我們已經報警了！」林家棟則表示自己生活單純：「我的生活都是看劇本、聽音樂，很難有人騙到我。」《斷網》將於3月10日在台上映。