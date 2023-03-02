隆順綠能和發新廠進駐高雄！助益環境永續發展

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高雄市副市長羅達生表示，高雄現正積極推動產業發展、淨零轉型及能源轉型，隆順綠能和發廠正是標竿投資，投資規模達9億，廠房超過6千坪，將創造超過150個工作機會。隆順利用獨特的處理技術，將很難回收的紡織纖維、塑料，製成替代煤炭的SRF，並大幅減少碳排，供應使用鍋爐及汽電共生的業者，呈現顯著的淨零轉型效益；另外，隆順也協助紡織、塑料業者，開闢另一種新循環，將難以回收或處理的料源，變成能源替代形式，產生附加價值。
高市府環保局長張瑞琿表示，高雄市處理廢棄物的4座焚化爐，已經超過20年的使用年限，處理量能持續下降，近來進行整建改善工程，待隆順和發廠未來運作後，將可以處理高雄部分的廢紡織、廢塑料，製成一年12萬噸的SRF，相當於為高雄焚化爐處理10%的廢棄物量能。
高市府經發局長廖泰翔指出，市長陳其邁推動產業轉型優先政策，其中和發產業園區招商引進低污染及低排放之產業，搭配環保、減碳及綠化植栽等規劃理念，扭轉高雄重工業城形象。
隆順綠能成立於2017年，是一家研發固體廢棄物能資源化技術的綠色新創公司，至今已經擁有多項專利技術。該公司核心5人經營團隊，全都是七年級生，執行長陳俊宇指＇出，和發廠一年出產12萬噸SRF，經過燃燒後，換算成為發電效率，可以提供相當於4萬戶家庭一整年的用電量，並發揮卓著的減碳效益，而這項SRF技術日後在高雄深耕後，隆順打算以整廠輸出方式，跟隨政府外交與經濟的策略，打國際盃的市場競賽，讓全球知道台灣的潛實力。