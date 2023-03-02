高雄3月8日水情轉為夜間減壓供水黃燈　高市府籲節約用水

隆順綠能和發新廠進駐高雄！助益環境永續發展

▲「隆順綠能」進駐和發產業園區，規劃投資9億元興建6200坪新廠。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.02）
▲「隆順綠能」進駐和發產業園區，規劃投資9億元興建6200坪新廠。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.02）

記者陳美嘉／高雄報導

看好高市府推動淨零碳排與產業轉型政策，台灣首家量產SRF（固體再生燃料）的合法登記廠「隆順綠能科技」進駐和發產業園區，今（2）舉辦動土典禮，因應當前政府與企業重視「轉廢為能」的永續價值與循環經濟下，隆順規劃投資9億元，興建6200坪的和發新廠，將為高雄市提供減廢、減碳、助益環境永續發展的創新服務。

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隆順綠能董事長羅文賢致詞時表示，隆順成員都是土生土長的高雄子弟兵，致力於將廢棄物資源化的領域，運用專業將廢塑料與廢紡織纖維結合，轉化為可取代燃煤的SRF。他說，高雄和發廠SRF產能1年約12萬噸，代表1年可幫高雄減少12萬噸的燃煤廢棄物，約等於240座大安森林公園的吸碳量，對環境大有幫助。

▲ 動土典禮由隆順綠能董事長羅文賢(左)、高雄市副市長羅達生(右)主持。（圖／隆順綠能科技提供）
▲ 動土典禮由隆順綠能董事長羅文賢(左)、高雄市副市長羅達生(右)主持。（圖／隆順綠能科技提供）
高雄市副市長羅達生表示，高雄現正積極推動產業發展、淨零轉型及能源轉型，隆順綠能和發廠正是標竿投資，投資規模達9億，廠房超過6千坪，將創造超過150個工作機會。隆順利用獨特的處理技術，將很難回收的紡織纖維、塑料，製成替代煤炭的SRF，並大幅減少碳排，供應使用鍋爐及汽電共生的業者，呈現顯著的淨零轉型效益；另外，隆順也協助紡織、塑料業者，開闢另一種新循環，將難以回收或處理的料源，變成能源替代形式，產生附加價值。

高市府環保局長張瑞琿表示，高雄市處理廢棄物的4座焚化爐，已經超過20年的使用年限，處理量能持續下降，近來進行整建改善工程，待隆順和發廠未來運作後，將可以處理高雄部分的廢紡織、廢塑料，製成一年12萬噸的SRF，相當於為高雄焚化爐處理10%的廢棄物量能。

▲隆順綠能生產的固體再生燃料(SRF)是將固體廢棄物均質化轉製為高品質之固體燃料棒，可作為工業用鍋爐之燃料，達成轉廢為能的循環價值。（圖／隆順綠能科技提供）
▲隆順綠能生產的固體再生燃料(SRF)是將固體廢棄物均質化轉製為高品質之固體燃料棒，可作為工業用鍋爐之燃料，達成轉廢為能的循環價值。（圖／隆順綠能科技提供）
高市府經發局長廖泰翔指出，市長陳其邁推動產業轉型優先政策，其中和發產業園區招商引進低污染及低排放之產業，搭配環保、減碳及綠化植栽等規劃理念，扭轉高雄重工業城形象。

隆順綠能成立於2017年，是一家研發固體廢棄物能資源化技術的綠色新創公司，至今已經擁有多項專利技術。該公司核心5人經營團隊，全都是七年級生，執行長陳俊宇指＇出，和發廠一年出產12萬噸SRF，經過燃燒後，換算成為發電效率，可以提供相當於4萬戶家庭一整年的用電量，並發揮卓著的減碳效益，而這項SRF技術日後在高雄深耕後，隆順打算以整廠輸出方式，跟隨政府外交與經濟的策略，打國際盃的市場競賽，讓全球知道台灣的潛實力。

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