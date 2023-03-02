內幕／《全動法》擬修法炎上　綠委閉門會炮轟國防部突襲

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行政院長陳建仁本周四晚間依照往例，在開議後宴請執政黨委員餐敘，過程中也討論到《全動法》修法引起社會各界譁然，更有在野黨透過錯假訊息扭曲，要求國防部與行政院進行今日中午進行說明。
中午12時許，包括行政院副院長鄭文燦、國防副部長柏鴻輝、全民防衛動員署長白捷隆，與外交國防委員會、教育文化委員會綠委，魚貫而入前往民進黨立法院黨團總召柯建銘辦公室，由國防部與全民防衛動員署進行說明，民進黨立委對於國防部的不滿情緒也在會中爆發。
據了解，有立委直指《全動法》修法層面涉及十多個部會，並非僅單一國防部職責，卻在連假前「突襲式」的預告修法，而且竟是在野黨先行拿到修法條文，整個過程充滿瑕疵，怨國防部未提供草案，錯誤訊息滿天飛，讓立委們也難以辯護。
會中也有立委建議，包括青年上戰場的法條與過去條文一樣沒有更動，另修法後也是代表總統發佈緊急命令，有相關法令得以應對，符合法治精神，而非空白授權，這個修法方向是好的，用意也可以理解，卻不斷被在野黨或特地媒體炒作，但國防部卻只以制式的新聞稿澄清，也未有即時對外說明。
更有立委以「不食人間煙火」痛批國防部，提及過去「強化全民國防兵力結構調整方案」時，不僅準備時程長，且委員會都有政策小組，事前可周全了解方案並來回交換意見，推出之後程序也非常完善，反觀《全動法》預告修法，執政黨委員毫不知情，根本是「關起門來做自己的事情」，手法如此粗糙令人費解。
有與會委員透露，《全動法》預告修正公告至3月6日結束，但修法涉及十多個部會，認為應該由行政院層級來處理，認為本會期應趕不及提出，而下會期不僅是預算會期且2024總統、立委大選，可能也沒時間審查，但強調修法沒有時間表，會中也沒有提及「暫緩」一詞，與會立委皆認為《全動法》有修法必要但無急迫性，希望各種建議國防部能採納，並持續蒐集社會各界意見。