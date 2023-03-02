特企／全台首創公益善舉！滿足長照老人身心靈健康

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聖和社福基金會董事長林文雄表示，就其觀察長照機構的長者，老邁不代表情慾也隨之消失，要求老人一定要清心寡欲也不合人性，有性需求的老人適當的抒發對其生理與心理都是健康的。行動不便的失能長者若有性需求時，在專業人員的指導協助下，正確使用合宜的親密輔具抒發其慾望也不該被視為尷尬的事，對身心也能起到一定的好處。因為在長照機構中的護理師、社工師與職能治療師會多元評估長期有性慾需求的長者，除同理其慾望外，也發現失能長者大都以自慰方式來抒發其慾望。
高雄市長期照護機構聯合協會總幹事吳佳潔表示，就其觀察多數長照機構的長者大都因年邁老化、中風腦傷以致肢體失能，甚至連以自慰方式抒發其情慾都很勉強。如能透過合適的親密輔具，不僅能克服肢體不便，更能使他們舒適安全的抒發情慾，獲得愉悅感。她表示長者如能帶著正向心態，坦承告訴專業團隊自己有性需求，才能獲得專業人員的協助，以適當的方式抒發，如此才能獲得滿足，而不是長期的壓抑或是以不當的方式抒發慾望。
鑒於想要協助長照機構中有情慾需求的個別失能長者，r-Xing阿性智能岡山店加盟主吳佳潔，特別公益捐贈一批親密輔具給聖和老人長期照顧中心，供專業照顧人員經過評估後提供給有性需求的行動不便長者使用，也希望藉由提供親密輔具，讓長照機構的失能長者暮年生活能夠增添色彩。
凱爾莎國際公司董事長陳秉楓表示，凱爾莎旗下兩性健康市場領導品牌r-Xing阿性全國80個門市消費群約百分之二十為長者與身心障礙者，代表他們有親密生活的需求，r-Xing阿性智能岡山店加盟主吳佳潔認同凱爾莎長期經營兩性關係的正向理念，藉此機會，邀請他共襄公益善舉，他欣然同意應邀，不但公益捐贈親密輔具給聖和老人長期照顧中心，也首次頒發友善關懷標章給r-Xing 阿性智能岡山店。
聖和老人長期照顧中心洪翠凰主任感謝吳佳潔與陳秉楓的公益善舉，同時表示將會透過專業團隊社工師、護理師、職能治療師、照顧服務員共同評估，依照長者本人的個別化服務計劃，適時提供給認知能力正常的長者使用，為其暮年生活增添風采。