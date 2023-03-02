歐盟碳邊境稅10月上路　曾文生：爭取台灣碳費抵減

針對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於今（2023）年10月起試行申報，經濟部次長曾文生今（2）日指出，政府正與歐盟協商，盼歐盟直接認可台灣官方公布的電力排碳係數、再生能源憑證等，不須再經過第三方驗證，並同意在台灣收取的碳費可以抵減歐盟碳邊境費。
記者鄭妤安／台北報導
曾文生今日出席「國際永續典範企業ESG實踐研討會」時提到，歐盟碳邊境調整機制預定將在10月起試行，使得台灣的製造業十分緊張，不過這也是第一次看到，減碳這件事情突破主權的疆界，透過關稅，讓全世界所有的企業都能夠遵守一致性的規則。
為協助台灣企業因應，政府正與歐盟協商，盼歐盟直接認可台灣官方公布的電力排碳係數、再生能源憑證等，不須再經過第三方驗證，並同意在台灣收取的碳費可以抵減歐盟碳邊境費。
另外，目前國內排碳量較大的產業也都開始進行減碳製程，然而，碳盤查技術對企業來說仍是一大挑戰，政府希望企業「以大帶小」方式，由產業公協會帶頭協助，把供應商的排碳算清楚。
服務業的部分，由於有很多複雜的細節要處理，像是在一棟大樓中，如何以總電表計算特定企業所購買的綠電，以及中小企業是否有足夠的綠電等。
面對減碳趨勢，他認為，政務官員應帶頭做示範，「希望能夠身體力行，讓台灣的減碳變成人民生活的一部分」，在期待降低碳排的同時，除了政府做之外，大家一起來想解決辦法也至關重要。