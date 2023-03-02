《黑的教育》宋柏緯穿內褲青蛙跳！柯震東爆料：他加戲

青春犯罪驚悚爽片《黑的教育》由影帝柯震東首執導筒，集結3位鮮肉蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯主演，詮釋交換祕密的高中畢業生，展開瘋狂又考驗人性的殘酷之夜。今（2）日發布宋柏緯花絮，他這次再扮高中生，沒有帥氣逼人的場面，反而一路慘遭黑道毒打痛毆，甚至僅穿內褲半裸高舉雙手青蛙跳，荒唐橋段讓他形容是：「大銀幕最白爛演出」。而導演柯震東還加碼爆料，脫衣服是宋柏緯自己加戲的。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲宋柏緯（左）拍《黑的教育》展現顛覆以往不同樣貌。（圖／禾豐九路提供）宋柏緯出道9年在影視作品中穿過無數制服，可說是「學生專業戶」，這次在《黑的教育》演出有點欺善怕惡的白目高中生「韓吉」，花絮中可見他上一幕滿臉血跡，流露冷血神情，下一秒畫風突變，在春風面前脫光衣服交互蹲跳大喊：「one more, two more！」天壤之別的雙重演技，令人眼睛一亮。宋柏緯坦言：「我是有點內向的人，沒嘗試個性這麼屁的高中生，還發生如此黑暗的故事，是拍片以來最突破、最不像宋柏緯的作品！」▲宋柏緯在《黑的教育》飾演欺善怕惡的白目高中生韓吉。（圖／禾豐九路提供）導演柯震東大讚宋柏緯是很享受表演的演員，會為角色增添動作和想法，還爆料片中韓吉不穿衣服和跺腳喊痛，都是他主動建議。宋柏緯笑著解釋劇本上本來就有寫韓吉要脫，當然導演也提供了穿衣選擇，但自己覺得脫衣比較可憐，最終決定豁出去：「畢竟韓吉被拖去揍了一頓，如果還是整齊制服的話，好像有點無趣！」犧牲又白爛的演出，成為全片最畫龍點睛的笑點擔當。《黑的教育》3月10日上映。專訪／張寗《黑教》被撿屍尖叫警關切 柯震東暖舉感動她沉寂2個月！柯震東破相「首度露面」坦言：心中有陰影妝髮團隊遭騷擾！王淨氣炸喊話：尊重隱私 經紀人揭真相擾鄰12小時！居民抗議《角頭》反被嗆：我也想在家被吵