奶茶妹消失1年產子！現身時裝周被拍 30歲近況超仙曝光
中國名媛奶茶妹（本名：章澤天）曾以一張穿著學生制服、手拿奶茶的照片爆紅，再加上清新的臉蛋，以及擁有北京清華大學高學歷的背景，人生過得十分順遂，2015年成功嫁入豪門，近日，幾乎消失1年多的她，就被捕捉到現身巴黎時裝周，現年30歲的近況也意外引發關注。
記者詹鎰睿/綜合報導
自從奶茶妹去年宣布懷上第二胎之後，生活突然變得低調，社群平台也停了1年多，格外讓粉絲們充滿好奇。近日，中國網紅「Bags先生」就意外在巴黎時裝周碰到了同學奶茶妹，並開心留下合影，他笑說：「突然有人拍了我一下嚇我一跳！一看！好久不見小天同學哈哈！」
只見卸貨後的奶茶妹身材纖細，臉蛋氣色清新又脫俗，保養十分完美，根本看不出來是一位育有2子的30歲媽媽，似乎時間還停留在學生時期，照片也立刻獲得網友們瘋傳，「奶茶妹妹越來越漂亮了」、「顏值太高了」、「少女氣息撲面而來。」
據了解，奶茶妹2015年閃嫁給大他20歲的京東集團創始人劉強東，轟動一時，也讓不少網友徹底心碎，不過，這段豪門婚姻也差點破滅，2018年劉強東曾捲入桃色醜聞風波，官司打足足4年才獲得不起訴處分。
劉強東事後也發聲明表示，確實與當事人在美國發生一次「偶然事件」而造成誤會，也重創彼此家庭，為了避免傷害擴大，雙方決定達成和解，而在去年奶茶妹懷第二胎時，劉強東也承諾會更加珍惜並守護好這個家庭。