「台灣蝶王」王冠閎200蝶狂飆　距巴黎奧運B組僅0.38秒

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王冠閎和黃渼茜選擇到筑波與日本大學代表隊共同集訓了17天到2月24日才回台，教練黃智勇透露，其實那裡的訓練量並不大，但反而讓他有更想訓練的欲望，回台後，我們就一直拉他的訓練量，這次春短他還報了7項，目的就是將這場比賽「以賽代訓」，「上午冠閎預賽只游出2分01秒67，原本只想如果能游進2分就不錯，沒想到游進57秒內，這個成績真的很好。」
針對巴黎奧運的達標週期時間設定為2023年3月1日至2024年6月23日，而且這次奧運游泳的A、B標做了很大的調整，A標主要取東奧預賽第14名的成績，不過若該項目第14名的時間較東奧A標慢，則沿用東奧的A標。與往屆不同的是，巴黎奧運的B標為A標時間加上0.5%，令兩標的差距大幅收窄，亦即B標難度較以往更高，想要競爭參加巴黎奧運的台灣泳將難度更大。
所幸王冠閎今在200蝶決賽中輕鬆一游，就比出近兩年在台灣的最佳成績，雖然還沒能達到巴黎奧運B標，但王冠閎也很滿意的說：「已經很久沒有比長距離水道，而且剛從日本回來還在疲累期，而且這個比賽主要是『以賽代訓』，可以游出這樣成績，讓我對未來有更添信心。」
除了王冠閎外，台灣其他10名潛優選手則是安排到日本靜岡進行了長達5周的訓練，選手必須吞下由日本魔鬼教練安排的每天兩餐多達1萬以上的訓練量，最後在春季泳賽前一天才回到台灣，雖然大多數選手都在高度疲累中，但有不少潛優選手今還是維持不錯的表現，其中參加15至17歲女生組林家嫻就游出4分59秒62成績摘金，比18歲以上金牌陳庭萱5分5秒58快了5秒多。
林家嫻說：「過去在學校練每天不過4、5000，但這次去日本是專注於訓練，時常一天要練兩趟，剛去的第一周很不能適應，趕緊請媽媽寄B群過來，但慢慢適應後覺得進步很多，而且不只是訓練上，你可以真正感受到日本選手對於泳池的尊重，他們進去出來都要跟泳池鞠躬，感覺就是發自內心的感恩。」對於從日本回來的首個成績，林家嫻說：「在目前身體疲累下還能游進5分內，我個人覺得很滿意，重點放在下個月的新竹全中運。」