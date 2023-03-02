校園霸凌打人！父親公開受訪力挺挨揍兒：以他沒還手為榮

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哈維透露，自己兒子當時躲進廁所，但那些學生不依不饒追到門口，最終他決定出去挨打，過程中完全沒有還手，事後兒子也立即向校方報告，並打電話給哈維，告知此事。
哈維表示，自己看到影片兒子被痛毆的過程，確實感到十分震驚，但強調自己以兒子為榮，因為兒子雖然只是默默挨打，並不表示他沒勇氣對抗霸凌，選擇事後向校方報告，正說明了兒子有勇氣，並堅持自己的原則。
哈維在接受採訪時數度流淚，透露自己事後與兒子對話時，必須不斷鼓勵兒子「抬起頭來」、「看著我的眼睛」，哈維說自己告訴兒子他並沒有錯，「我以你為榮」，遇到這樣的事情當然會讓所有人都很震驚，但重要的是，要怎麼去面對。他希望教導兒子的是，不要以暴制暴，他也希望藉此告訴外界，錯的是那些霸凌者，應該感到丟臉的是他們，而不是被打的受害者。
校方發出聲明強調，類似的霸凌案並非常態，學校已經展開調查，並對涉事的學生實施處分，其中最主要生事的學生，將被勒令不能再回到校園上課。校方也向全體學生發出一則公開信，提供諮詢，並找來外部專家協助，告訴學生若遇到類似的事情可以怎麼應對，可以向誰求助等等。
不過哈維透露，自己公開接受採訪披露此事，竟然收到一位霸凌者的家長抗議，認為哈維讓自己的小孩置身於風口浪尖。不僅如此，甚至也有當地警察告訴哈維，這些事情不應該公開討論。哈維不禁質疑，為什麼校園霸凌發生後，總是要受害者噤聲？
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