快訊／蔡天鳳分屍案再逮捕1人！「前夫朋友」涉協助犯罪

校園霸凌打人！父親公開受訪力挺挨揍兒：以他沒還手為榮

▲紐西蘭一位14歲的中學生在學校遭到霸凌，在廁所中被同學痛毆。事發他父親接受採訪，強調自己以兒子沒還手為榮。（示意圖／Pixabay）
▲紐西蘭一位14歲的中學生在學校遭到霸凌，在廁所中被同學痛毆。事發他父親接受採訪，強調自己以兒子沒還手為榮。（示意圖／Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

校園霸凌案頻傳，已成全球青少年與父母必須共同面對的課題。尤其現在社群網路發達，往往霸凌毆打的過程，甚至會被圍觀群眾用手機拍下，流傳在網路上。不過，異於一般受害者選擇低調，希望影片下架，紐西蘭一位14歲少年的父親，他決定公開接受訪問，在新聞上曝光自己兒子被痛毆的影片，並含淚表示以自己兒子為榮，「因為他很勇敢，當下沒有還手，事後就立即通報學校。」這位父親強調，自己一再告訴兒子，他沒有做錯什麼，做錯事情的是那些霸凌者，挨打也並不丟臉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
哈維（Mike Harvey）是5個小孩的父親，而他膝下一位14歲的兒子，目前就讀於紐西蘭尼爾森附近的一所中學。令人震驚的霸凌發生在本（2）月20號，哈維的兒子在廁所中被6人痛歐，其中動手最狠的學生聲稱打人是因為哈維兒子得罪自己的女友，而當下廁所內還有數十人在圍觀，哈維兒子被揍的過程也被手機拍下。

哈維透露，自己兒子當時躲進廁所，但那些學生不依不饒追到門口，最終他決定出去挨打，過程中完全沒有還手，事後兒子也立即向校方報告，並打電話給哈維，告知此事。

哈維表示，自己看到影片兒子被痛毆的過程，確實感到十分震驚，但強調自己以兒子為榮，因為兒子雖然只是默默挨打，並不表示他沒勇氣對抗霸凌，選擇事後向校方報告，正說明了兒子有勇氣，並堅持自己的原則。

哈維在接受採訪時數度流淚，透露自己事後與兒子對話時，必須不斷鼓勵兒子「抬起頭來」、「看著我的眼睛」，哈維說自己告訴兒子他並沒有錯，「我以你為榮」，遇到這樣的事情當然會讓所有人都很震驚，但重要的是，要怎麼去面對。他希望教導兒子的是，不要以暴制暴，他也希望藉此告訴外界，錯的是那些霸凌者，應該感到丟臉的是他們，而不是被打的受害者。

校方發出聲明強調，類似的霸凌案並非常態，學校已經展開調查，並對涉事的學生實施處分，其中最主要生事的學生，將被勒令不能再回到校園上課。校方也向全體學生發出一則公開信，提供諮詢，並找來外部專家協助，告訴學生若遇到類似的事情可以怎麼應對，可以向誰求助等等。

不過哈維透露，自己公開接受採訪披露此事，竟然收到一位霸凌者的家長抗議，認為哈維讓自己的小孩置身於風口浪尖。不僅如此，甚至也有當地警察告訴哈維，這些事情不應該公開討論。哈維不禁質疑，為什麼校園霸凌發生後，總是要受害者噤聲？

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

女大生遭親叔叔「榮譽處決」！竟只因不肯嫁巴基斯坦堂哥

澳洲智庫分析「關鍵新興技術」全球競爭：中國領先美國

G20外長會議　孟加拉：從俄烏戰爭獲益的公司應補償窮國

伊朗女學生遭「毒氣攻擊」　報復示威、欲廢女校疑雲重重

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀