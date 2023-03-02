UBA／臺師戰神！林信寬狂砍49分　率隊中止對健行6連敗

108學年亞軍、近兩季第五臺師，累計3勝2敗，3、4日最後兩戰依序將逢國體、臺藝，再拿1勝，尤其明3日一贏國體，大抵就可重返失去2季的四強，再闖小巨蛋。
致勝第一功林信寬，一戰寫下6項個人新猷，含單場49分、8記三分球，第三節5外線飆18分，單場三分球出手20次、兩分球出手17次，合計37投中17，除是個人生涯第一次飆破40分大關，且只差2分即可追平去年11月27日本季預賽，臺師對德霖科大隊友彭柏樺寫下的隊史最高51分。
尤有甚者，他在第三節飆進單節第3記三分彈，助臺師58：45擴大領先，此役個人第35分進帳，即早早突破本季預賽對臺體、世新他各飆34分的生涯新高，也即只花二十幾分鐘即達標。
更難想像，林信寬係頂著複賽第2戰對世新摔落的臀腰舊傷，及右耳被抓的新傷，兩道自己比喻的「戰利品」，寫下個人代表作。賽後林信寬說：「我今天這麼準、這麼狂，自己、教練、隊友，以及對手健行，應該都嚇到吧！」
他說，臀傷還很痛，所以更專注飆三分，且因有練動位投籃，出手愈有信心，但他重申，下季大四仍會再拚一年UBA，畢業拿到文憑才投入職籃選秀。
林信寬4節得分依序為15、9、18、7分，第三節飆5外線，另3節各進1 球，且泰半是健行眼看就要追近比數，但被他一投立馬澆熄氣焰。
對狂到不行的林信寬，臺師菜鳥教練李秉鴻找不到第2個字眼形容，只能一再強調：「林信寬太強，我的確有被嚇到，特別是比數拉開時，一度想換他下來，但因他在場上，隊友如吃定心丸，因而作罷，他才撐滿全場40分鐘。」
教練處女秀第一年，李秉鴻就親睹彭柏樺、林信寬，相繼寫下臺師隊史個人單場得分新高前兩名，難掩興奮的他說：「健行超強，此役我們只想拚拚看，能贏最好，否則拚最後兩場，沒想到林信寬大爆發，拿下這額外一勝，不僅四強有望，有機會更試著搶複賽二、三名。」
臺師也一戰結束跨季對健行的對戰6連敗，含108學年冠軍賽，109、110連兩學年預、複賽2連敗，外加本季預賽，因臺師上一次贏健行，已是108學年複賽的94：74，之後4年一勝難求，今天才又贏球止敗。
意外失利，複賽4連勝中斷吞首敗，健行教練劉孟竹說：「林信寬的確太狂，尤其我們防守是有對位，但他超準，且好幾球是離三分線一大步的超大號，UBA比賽單場可飆49分，真的不多見。」
劉孟竹說，輸球另一原因是大四射手丁冠皓第一節才打4分鐘，左手食指、中指就戮到且裂開，退場第一時間送醫，且看來不樂觀，複賽最後兩戰應是報銷。
丁冠皓昨天對文化，才打8分鐘就撞傷嘴唇換下，今天左手指再中招，如雪上加霜，「劉總」說，少了他攻防都有很大影響，但只能面對最後兩戰對政大、國體，還是得拚贏，搶複賽第一目標不變。
林信寬第一節就拿全隊21分的15分，臺師21：19領先，上半場他得24分，42：38，健行高錦瑋前兩節三分球4投中3飆19分不遑多讓，但第三節加碼「林信寬時間」，單節18分後臺師69：52超前17分，末節他再拿7分之外，大二後衛魏芃禾也飆3記三分彈，臺師72：52及74：54兩度領先20分，健行黃信翔、高錦瑋回敬3記三分球，仍因之前失血過多，9分吞敗。
臺師三分球37投中14，林信寬之外，魏芃禾5中4拿14分，林韋愷1球 10分，魏芃禾說：「健行末節追近，空檔來了我得果斷出手。」
主控蔣浩文雖只得4分2助攻，但全場緊貼健行高錦瑋防守，讓關鍵的第三節高錦瑋2投0中一分未得，臺師得以拉開比分，備受教練肯定。
健行三分球32投中9，高錦瑋7中4拿26分及本季最高10籃板、繼108學年大一預賽對臺灣大11籃板後，生涯2度上雙，劉丞勳進1球13分17籃板「雙十」，蔡宸綱、黃信翔各2球各11、8分。
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