房市／台南房價創新高！蛋白區撿便宜 專家首推這些區域
在政府各項房市控管政策持續加嚴的情況下，專家普遍認為，2023年房市景氣「不會比去年更樂觀」。而台南受南科話題、各地建商紛紛獵地推案等因素使然，房價創下歷來新高，2023年走向又是如何？信義房屋在地專家指出，今年台南的房市狀況不會跳脫整體大環境氛圍，市中心剛性需求強，應會呈現「量縮價穩」，而外圍蛋白區中，有幾個區域的價格值得觀察，可能有議價空間。
家庭消費中心/綜合報導
信義房屋台南民生店協理張榮表示，台南市外圍的蛋白區且近年有較大供給量的包括南科周邊善化、新市，以及安南的九份子重劃區等。南科周邊及九份子重劃區，都算是人流相對較多、比較接近工作地點南科，或是可以銜接市中心的地點，對於房市寒冬中想要「撿便宜」的剛需族群，是相對較好的區段。
張榮說明，九份子重劃區位置鄰近市中心北區，本身有包括北外環道、治水等基礎建設陸續推進中，未來往來南科及市區會更加便利；此區以大樓建案為主，供給量體不小，雖然目前新推案有暫緩趨勢，建商態度比較保守，但既有的餘屋還在，加上過去2、3年來，區段房價已經突破3字頭，暫時應該「已經到天花板」，不排除可能會有議價空間出現。
至於南科周邊如善化、新市，以及永康鹽行重劃區一帶，張榮指出，受到南科就業機會增加影響，建商也開始往這些蛋黃區的新興重劃區推案，不過，相較九份子重劃區，這一帶因為剛性需求更強，例如目前善化、新市租屋市場供不應求，租金價格也連帶上揚，10坪以上套房月租金可以上看1.3萬元，幾乎是雙北的水準，所以整體議價幅度也會較前兩區更小。